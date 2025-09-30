Чому яблука гниють ще на дереві та що робити - причини і поради для врожаю

Гнилі яблука на плодовому дереві. Фото: Everypixel

Восени багато садівників помічають, що яблука починають гнити ще на дереві. Причина не завжди у хворобах — часто це нестача поживних речовин, яку можна легко виправити.

Новини.LIVE ділиться порадами агрономів, як зупинити псування врожаю та зберегти яблука до зими.

Чому яблука гниють на дереві

Основна причина — нестача фосфору в ґрунті. Через це дерево слабшає і не може сформувати здорові плоди. Додатково на гниття впливають виснажений ґрунт, нестача сонця, надлишкова волога та загущена крона, яка заважає провітрюванню.

Як допомогти яблуні

Використовуйте суперфосфат: 1 ст. л. на відро теплої води, поливати під корінь раз на два тижні.

Видаляйте неплідні пагони, щоб спрямувати поживні речовини на плоди.

Обрізку проводьте сухим і чистим інструментом у ранкові години.

Регулярно мульчуйте пристовбурне коло та стежте, щоб не було застою води.

Профілактика гниття яблук

Щоб уникнути проблем у майбутньому, важливо дотримуватися комплексного догляду:

забезпечуйте дереву достатньо світла та простору для крони;

проводьте санітарну обрізку щороку;

поливайте помірно, особливо під час посухи, але уникайте надмірної вологи;

раз на сезон підживлюйте ґрунт органічними та мінеральними добривами.

Додаткові поради

Такі заходи знижують ризик гниття не лише в яблук, а й у груш чи айви. Осінній догляд, збалансоване підживлення та провітрювана крона — запорука того, що врожай буде солодким, міцним і збереже свої смакові якості набагато довше.

