Головна Дім та город Яблука гниють на дереві — прості поради, щоб зберегти плоди

Яблука гниють на дереві — прості поради, щоб зберегти плоди

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 23:37
Чому яблука гниють ще на дереві та що робити - причини і поради для врожаю
Гнилі яблука на плодовому дереві. Фото: Everypixel

Восени багато садівників помічають, що яблука починають гнити ще на дереві. Причина не завжди у хворобах — часто це нестача поживних речовин, яку можна легко виправити.

Новини.LIVE ділиться порадами агрономів, як зупинити псування врожаю та зберегти яблука до зими.

Читайте також:

Чому яблука гниють на дереві

Основна причина — нестача фосфору в ґрунті. Через це дерево слабшає і не може сформувати здорові плоди. Додатково на гниття впливають виснажений ґрунт, нестача сонця, надлишкова волога та загущена крона, яка заважає провітрюванню.

Як допомогти яблуні

  • Використовуйте суперфосфат: 1 ст. л. на відро теплої води, поливати під корінь раз на два тижні.
  • Видаляйте неплідні пагони, щоб спрямувати поживні речовини на плоди.
  • Обрізку проводьте сухим і чистим інструментом у ранкові години.
  • Регулярно мульчуйте пристовбурне коло та стежте, щоб не було застою води.

Профілактика гниття яблук

Щоб уникнути проблем у майбутньому, важливо дотримуватися комплексного догляду:

  • забезпечуйте дереву достатньо світла та простору для крони;
  • проводьте санітарну обрізку щороку;
  • поливайте помірно, особливо під час посухи, але уникайте надмірної вологи;
  • раз на сезон підживлюйте ґрунт органічними та мінеральними добривами.

Додаткові поради 

Такі заходи знижують ризик гниття не лише в яблук, а й у груш чи айви. Осінній догляд, збалансоване підживлення та провітрювана крона — запорука того, що врожай буде солодким, міцним і збереже свої смакові якості набагато довше.

Нагадаємо, ми писали про те, чим підживити яблуню восени.

Раніше ми розповідали про те, які найкращі сорти яблук для осінньої посадки та довгого зберігання.

Також ми пояснювали те, як відмити руки після чищення молодих горіхів.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
