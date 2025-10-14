Как убрать сырость в подвале - советы и народные методы борьбы с грибком

Подвал с консервацией. Фото: iStockphoto

Сырость в подвале часто возникает из-за плохой вентиляции, трещин в стенах или избытка влаги в почве. Она вредит овощам, провоцирует появление грибка и может быть опасной для здоровья.

Новини.LIVE рассказывает, как эффективно убрать сырость в погребе и не допустить появления влаги снова.

Реклама

Читайте также:

Почему в подвале появляется влага

Основная причина — плохая вентиляция или трещины в стенах и фундаменте. Влага попадает из почвы и накапливается внутри помещения. Первые признаки проблемы — конденсат, затхлый запах и появление темных пятен на поверхностях.

Народные методы против сырости

Горячие кирпичи. Разогрейте их на костре и разложите в углах — при остывании они впитывают влагу. Процедуру стоит повторить несколько раз.

Уксус, борная или лимонная кислота. 20 мл уксуса или 100 г лимонной кислоты на литр воды — этим раствором обработайте стены после очистки подвала.

После высушивания покройте поверхности побелкой — она создаст дополнительный барьер против грибка.

Профилактика влажности

Регулярно проверяйте вентиляцию, устраняйте трещины и следите за уровнем влажности. Хорошая циркуляция воздуха и периодическое просушивание помогут сохранить овощи свежими до лета.

Мы уже писали о том, как самостоятельно спустить воздух из радиаторов.

Ранее сообщалось о том, в каких случаях вырубка разрешена, а когда может стать нарушением.

Также мы объясняли то, что поставить в курятник зимой, чтобы куры неслись активнее.