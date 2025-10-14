Як прибрати сирість у підвалі - поради та народні методи боротьби з грибком

Підвал із консервацією. Фото: iStockphoto

Сирість у підвалі часто виникає через погану вентиляцію, тріщини у стінах чи надлишок вологи в ґрунті. Вона шкодить овочам, провокує появу грибка та може бути небезпечною для здоров’я.

Новини.LIVE розповідає, як ефективно прибрати сирість у погребі та не допустити появи вологи знову.

Реклама

Читайте також:

Чому в підвалі з’являється волога

Основна причина — погана вентиляція або тріщини у стінах і фундаменті. Волога потрапляє з ґрунту та накопичується усередині приміщення. Перші ознаки проблеми — конденсат, затхлий запах і поява темних плям на поверхнях.

Народні методи проти сирості

Гарячі цеглини. Розігрійте їх на вогнищі та розкладіть у кутах — під час охолодження вони вбирають вологу. Процедуру варто повторити кілька разів.

Оцет, борна або лимонна кислота. 20 мл оцту чи 100 г лимонної кислоти на літр води — цим розчином обробіть стіни після очищення підвалу.

Після висушування покрийте поверхні побілкою — вона створить додатковий бар’єр проти грибка.

Профілактика вологості

Регулярно перевіряйте вентиляцію, усувайте тріщини та стежте за рівнем вологості. Добра циркуляція повітря і періодичне просушування допоможуть зберегти овочі свіжими до літа.

Ми вже писали про те, як самостійно спустити повітря з радіаторів.

Раніше повідомлялося про те, у яких випадках вирубка дозволена, а коли може стати порушенням.

Також ми пояснювали те, що поставити в курник узимку, щоб кури неслися активніше.