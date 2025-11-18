Видео
Главная Дом и огород Грибы, которые убивают сад — как узнать угрозу на деревьях

Грибы, которые убивают сад — как узнать угрозу на деревьях

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 17:00
обновлено: 17:12
Как распознать опасные грибы на плодовых деревьях в саду - трутовик, опенок, гребенчатый гриб
Грибы на дереве в саду. Фото: iStockphoto

Грибковые поражения часто незаметны на первый взгляд, но именно они уничтожают деревья быстрее вредителей или мороза. Трутовик, опенок и гребенчатый гриб способны убить сад за несколько сезонов.

Новини.LIVE объясняет, какие грибы самые опасные в саду и как вовремя заметить угрозу.

Трутовик — главный враг яблонь

Этот гриб чаще всего появляется на старых деревьях и незаметно разрушает древесину изнутри. Даже если срезать плодовые тела, заражение уже продолжается: мицелий глубоко в середине ствола. Признаки — дупла, отставание коры, гнилая структура внутри. Пораженные трутовиком деревья спасти нельзя, их нужно удалять, чтобы гриб не перешел на здоровые растения.

Гребенчатый гриб — опасен даже для молодых деревьев

В отличие от трутовика, он легко поражает не только старые, но и молодые деревья. Нужна лишь небольшая необработанная рана на коре — и грибок быстро проникает внутрь. На поверхности появляются мелкие белые или кремовые наросты. Пораженные деревья лучше удалять весной, чтобы не допустить заражения всего сада.

Опёнок осенний — разрушает старую древесину

Опенок может выглядеть привычно и безопасно, но в старом саду он способен проникать в дуплистые деревья и разрушать их структуру. Молодым, здоровым деревьям он не вредит — там нет условий для развития. Избавиться от опенка в старом саду практически невозможно, ведь его мицелий живет глубоко в почве.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
