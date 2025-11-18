Відео
Гриби, які вбивають сад — як упізнати загрозу на деревах

Гриби, які вбивають сад — як упізнати загрозу на деревах

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 17:00
Оновлено: 17:12
Як розпізнати небезпечні гриби на плодових деревах в саду - трутовик, опеньок, гребінчастий гриб
Гриби на дереві в саду. Фото: iStockphoto

Грибкові ураження часто непомітні на перший погляд, але саме вони знищують дерева швидше за шкідників чи мороз. Трутовик, опеньок і гребінчастий гриб здатні вбити сад за кілька сезонів.

Новини.LIVE пояснює, які гриби найнебезпечніші в саду та як вчасно помітити загрозу.

Трутовик — головний ворог яблунь

Цей гриб найчастіше з’являється на старих деревах і непомітно руйнує деревину зсередини. Навіть якщо зрізати плодові тіла, зараження вже триває: міцелій глибоко в середині стовбура. Ознаки — дупла, відставання кори, гнила структура всередині. Уражені трутовиком дерева врятувати не можна, їх потрібно видаляти, щоб гриб не перейшов на здорові рослини.

Гребінчастий гриб — небезпечний навіть для молодих дерев

На відміну від трутовика, він легко уражає не лише старі, а й молоді дерева. Потрібна лише невелика необроблена рана на корі — і грибок швидко проникає всередину. На поверхні з’являються дрібні білі чи кремові нарости. Вражені дерева краще видаляти навесні, щоб не допустити зараження всього саду.

Опеньок осінній — руйнує стару деревину

Опеньок може виглядати звично та безпечно, але в старому саду він здатен проникати в дуплисті дерева й руйнувати їхню структуру. Молодим, здоровим деревам він не шкодить — там немає умов для розвитку. Позбутися опенька у старому саду практично неможливо, адже його міцелій живе глибоко в ґрунті.

поради город сад гриби плодові дерева дерева
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
