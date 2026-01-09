Как сохранить влагу в почве - эффективное мульчирование и советы огородников

Человек ухаживает за огородом. Фото: Freepik

Если грядки быстро высыхают даже после регулярного полива, есть простой способ сохранить влагу надолго. Опытные огородники применяют его каждый год — и результат виден сразу.

Новини.LIVE объясняет, какой прием помогает почве оставаться влажной даже в жару.

Почему почва высыхает и что меняет мульча

Солнце и ветер быстро забирают поверхностную влагу, из-за чего растения выглядят подавленными. Мульчирование создает защитный слой, который удерживает воду, уменьшает перегрев и не позволяет сорнякам забирать питательные вещества. Один правильный слой мульчи способен полностью изменить состояние грядки.

Какой должна быть мульча

Солома или сено.

Измельченные листья.

Опилки.

Высушенная трава.

Все эти материалы удерживают влагу и делают почву более рыхлой и плодородной. Дополнительный бонус — активное размножение полезных микроорганизмов в почве.

Как правильно мульчировать грядки

Подготовьте землю, разрыхлив ее перед нанесением. Слой мульчи должен быть 5-7 см — этого достаточно, чтобы замедлить высыхание. Материал не следует уплотнять, потому что воздушные промежутки помогают корням дышать. Когда мульча начинает разлагаться, ее стоит обновлять.

Какой результат получите

Почва остается влажной значительно дольше даже в жару, а поливы можно сократить. Растения растут равномернее, корни развиваются лучше, а грядки требуют меньше ухода. Добавьте в мульчу немного золы или компоста — и получите еще и питание для растений.

