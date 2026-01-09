Як зберегти вологу в ґрунті - ефективне мульчування та поради городників

Людина доглядає за городом. Фото: Freepik

Якщо грядки швидко висихають навіть після регулярного поливу, є простий спосіб зберегти вологу надовго. Досвідчені городники застосовують його щороку — і результат видно одразу.

Новини.LIVE пояснює, який прийом допомагає ґрунту залишатися вологим навіть у спеку.

Чому ґрунт висихає і що змінює мульча

Сонце та вітер швидко забирають поверхневу вологу, через що рослини виглядають пригніченими. Мульчування створює захисний шар, який утримує воду, зменшує перегрів і не дозволяє бур’янам забирати поживні речовини. Один правильний шар мульчі здатен повністю змінити стан грядки.

Якою має бути мульча

Солома або сіно.

Подрібнені листя.

Тирса.

Висушена трава.

Усі ці матеріали утримують вологу й роблять ґрунт більш пухким та родючим. Додатковий бонус — активне розмноження корисних мікроорганізмів у ґрунті.

Як правильно мульчувати грядки

Підготуйте землю, розпушивши її перед нанесенням. Шар мульчі має бути 5-7 см — цього достатньо, щоб уповільнити висихання. Матеріал не слід ущільнювати, тому що повітряні проміжки допомагають кореням дихати. Коли мульча починає розкладатися, її варто оновлювати.

Який результат отримаєте

Ґрунт залишається вологим значно довше навіть у спеку, а поливи можна скоротити. Рослини ростуть рівномірніше, корені розвиваються краще, а грядки потребують менше догляду. Додайте в мульчу трохи золи або компосту — і отримаєте ще й живлення для рослин.

