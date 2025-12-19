Видео
Україна
Видео

Гости уже на пороге — как быстро убрать дом к Новому году

Гости уже на пороге — как быстро убрать дом к Новому году

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 23:45
Как быстро убрать дом или квартиру перед Новым годом - семь простых шагов
Девушка убирает в доме. Фото: iStockphoto

Когда гости уже почти на пороге, времени на генеральную уборку в доме или квартире не остается. Но даже за несколько минут можно создать опрятный вид, если действовать по четкому и быстрому плану.

Новини.LIVE делится простыми шагами, которые помогут быстро навести порядок и сделать пространство уютным перед визитом гостей.

Читайте также:

Начните с самых заметных зон

Сфокусируйтесь на том, что видно сразу: столы, полочки, диван, техника. Пыль на декоре быстро снимите микрофиброй или временно спрячьте мелкие вещи в шкаф — эффект будет мгновенным. Такой прием позволяет визуально "очистить" пространство за минуты и создать ощущение общего порядка даже без глубокой чистки.

Имейте наготове набор для срочной уборки

Держите в одном месте микрофибру, универсальное средство, губку и щетку. В доме или квартире это особенно удобно — не надо тратить лишнее время на поиски инструментов. Заранее собранный набор сокращает уборку вдвое, потому что вы сразу берете все необходимое и не прерываете процесс.

Убирайте последовательно, комната за комнатой

Начните с гостиной, затем кухня, далее ванная комната. Особенно быстро обработайте глянцевые и стеклянные поверхности — они больше всего влияют на общий вид. Вещи, которые лежат не на месте, складывайте в корзину и отнесите в стиральную или кладовую.

Уделите внимание главным точкам в доме

В ванной протрите смесители, полочки, вынесите мусор и освежите унитаз. На кухне вымойте посуду или спрячьте в посудомоечную машину. Завершите всё быстрым пылесосом — чистый пол мгновенно освежает любое пространство.

Мы уже писали о том, как ухаживать за кустами во время зимнего тепла, чтобы избежать стресса для растений.

Ранее объясняли то, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Подробнее рассказывали о том, какие самые важные зимние работы стоит выполнить до праздников.

уборка советы дом эффективные способы квартира
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
