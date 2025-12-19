Як швидко прибрати дім чи квартиру перед Новим роком - сім простих кроків

Дівчина прибирає у будинку. Фото: iStockphoto

Коли гості вже майже на порозі, часу на генеральне прибирання в домі чи квартирі не залишається. Але навіть за кілька хвилин можна створити охайний вигляд, якщо діяти за чітким і швидким планом.

Новини.LIVE ділиться простими кроками, які допоможуть швидко навести порядок і зробити простір затишним перед візитом гостей.

Реклама

Читайте також:

Почніть із найпомітніших зон

Сфокусуйтеся на тому, що видно одразу: столи, полички, диван, техніка. Пил на декорі швидко зніміть мікрофіброю або тимчасово сховайте дрібні речі у шафу — ефект буде миттєвим. Такий прийом дозволяє візуально "очистити" простір за хвилини й створити відчуття загального порядку навіть без глибокої чистки.

Майте напоготові набір для термінового прибирання

Тримайте в одному місці мікрофібру, універсальний засіб, губку та щітку. У домі чи квартирі це особливо зручно — не треба витрачати зайвий час на пошуки інструментів. Заздалегідь зібраний набір скорочує прибирання вдвічі, бо ви одразу берете все необхідне і не перериваєте процес.

Прибирайте послідовно, кімната за кімнатою

Почніть із вітальні, потім кухня, далі ванна кімната. Особливо швидко обробіть глянцеві та скляні поверхні — вони найбільше впливають на загальний вигляд. Речі, що лежать не на місці, складайте у кошик і віднесіть у пральну чи комору.

Приділіть увагу головним точкам у домі

У ванній протріть змішувачі, полички, винесіть сміття й освіжіть унітаз. На кухні вимийте посуд або сховайте у посудомийну машину. Завершіть усе швидким пилососінням — чиста підлога миттєво освіжає будь-який простір.

Ми вже писали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Раніше пояснювали те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Детальніше розповідали про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.