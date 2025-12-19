Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Гості вже на порозі — як швидко прибрати дім до Нового року

Гості вже на порозі — як швидко прибрати дім до Нового року

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 23:45
Як швидко прибрати дім чи квартиру перед Новим роком - сім простих кроків
Дівчина прибирає у будинку. Фото: iStockphoto

Коли гості вже майже на порозі, часу на генеральне прибирання в домі чи квартирі не залишається. Але навіть за кілька хвилин можна створити охайний вигляд, якщо діяти за чітким і швидким планом.

Новини.LIVE ділиться простими кроками, які допоможуть швидко навести порядок і зробити простір затишним перед візитом гостей.

Реклама
Читайте також:

Почніть із найпомітніших зон

Сфокусуйтеся на тому, що видно одразу: столи, полички, диван, техніка. Пил на декорі швидко зніміть мікрофіброю або тимчасово сховайте дрібні речі у шафу — ефект буде миттєвим. Такий прийом дозволяє візуально "очистити" простір за хвилини й створити відчуття загального порядку навіть без глибокої чистки.

Майте напоготові набір для термінового прибирання

Тримайте в одному місці мікрофібру, універсальний засіб, губку та щітку. У домі чи квартирі це особливо зручно — не треба витрачати зайвий час на пошуки інструментів. Заздалегідь зібраний набір скорочує прибирання вдвічі, бо ви одразу берете все необхідне і не перериваєте процес.

Прибирайте послідовно, кімната за кімнатою

Почніть із вітальні, потім кухня, далі ванна кімната. Особливо швидко обробіть глянцеві та скляні поверхні — вони найбільше впливають на загальний вигляд. Речі, що лежать не на місці, складайте у кошик і віднесіть у пральну чи комору.

Приділіть увагу головним точкам у домі

У ванній протріть змішувачі, полички, винесіть сміття й освіжіть унітаз. На кухні вимийте посуд або сховайте у посудомийну машину. Завершіть усе швидким пилососінням — чиста підлога миттєво освіжає будь-який простір.

Ми вже писали про те, як доглядати за кущами під час зимового тепла, щоб уникнути стресу для рослин.

Раніше пояснювали те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Детальніше розповідали про те, які найважливіші зимові роботи варто виконати до свят.

прибирання поради будинок ефективні способи квартира
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації