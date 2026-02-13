Как подкислить почву для гортензий - натуральные и быстрые методы для лучшего цветения

Гортензии зацветут пышнее — чем подкислить почву правильно
Гортензия нуждается в кислой почве, и без правильного уровня рН она быстро ослабевает и теряет яркое цветение. Простое подкисление земли поможет растению восстановиться и цвести пышно весь сезон.
Новини.LIVE объясняет, как подкислить почву для гортензий простыми и доступными способами.
Почему гортензии нужна кислая почва
Гортензии получают питательные вещества благодаря грибнице на корнях, которая хорошо работает только в кислой среде. Если рН завышен, листья желтеют, а растение почти не цветет — поэтому подкисление становится обязательным этапом ухода.
Натуральные способы подкисления
- Верховой торф.
- Перепревший хвойный опад и опилки.
- Листовой компост или навоз.
Органику вносят как можно ближе к корням — так она работает быстрее. Также стоит регулярно мульчировать приствольный круг теми самыми материалами для стабильного рН.
Когда нужен быстрый эффект
При выраженном хлорозе помогает сульфат железа. Одну ложку растворяют в 10 литрах воды и поливают под корень. Процедуру делают только по влажной почве, чтобы не обжечь корни. Такой раствор быстро восстанавливает насыщенный цвет листьев и заметно стимулирует рост растения.
Ошибки, которых стоит избегать
- Не поливать купоросом по сухой почве.
- Не превышать концентрацию раствора.
- Не использовать свежую хвою большими порциями — она тормозит рост.
Мы уже писали о том, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.
Ранее сообщалось о том, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.
Также мы объясняли то, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.
Читайте Новини.LIVE!