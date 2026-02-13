Видео
Україна
Видео

Главная Дом и огород Гортензии зацветут пышнее — чем подкислить почву правильно

Гортензии зацветут пышнее — чем подкислить почву правильно

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 20:26
Как подкислить почву для гортензий - натуральные и быстрые методы для лучшего цветения
Человек ухаживает за гортензией. Фото: Pinterest

Гортензия нуждается в кислой почве, и без правильного уровня рН она быстро ослабевает и теряет яркое цветение. Простое подкисление земли поможет растению восстановиться и цвести пышно весь сезон.

Новини.LIVE объясняет, как подкислить почву для гортензий простыми и доступными способами.

Читайте также:

Почему гортензии нужна кислая почва

Гортензии получают питательные вещества благодаря грибнице на корнях, которая хорошо работает только в кислой среде. Если рН завышен, листья желтеют, а растение почти не цветет — поэтому подкисление становится обязательным этапом ухода.

Натуральные способы подкисления

  • Верховой торф.
  • Перепревший хвойный опад и опилки.
  • Листовой компост или навоз.

Органику вносят как можно ближе к корням — так она работает быстрее. Также стоит регулярно мульчировать приствольный круг теми самыми материалами для стабильного рН.

Когда нужен быстрый эффект

При выраженном хлорозе помогает сульфат железа. Одну ложку растворяют в 10 литрах воды и поливают под корень. Процедуру делают только по влажной почве, чтобы не обжечь корни. Такой раствор быстро восстанавливает насыщенный цвет листьев и заметно стимулирует рост растения.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Не поливать купоросом по сухой почве.
  • Не превышать концентрацию раствора.
  • Не использовать свежую хвою большими порциями — она тормозит рост.

Мы уже писали о том, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Ранее сообщалось о том, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.

Также мы объясняли то, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.

советы сад эффективные способы гортензия клумба
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
