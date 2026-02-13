Відео
Гортензії зацвітуть пишніше — чим підкислити ґрунт правильно

Гортензії зацвітуть пишніше — чим підкислити ґрунт правильно

Дата публікації: 13 лютого 2026 20:26
Як підкислити ґрунт для гортензій - натуральні та швидкі методи для кращого цвітіння
Людина доглядає гортензію. Фото: Pinterest

Гортензія потребує кислого ґрунту, і без правильного рівня рН вона швидко слабшає та втрачає яскраве цвітіння. Просте підкислення землі допоможе рослині відновитися й цвісти пишно весь сезон.

Новини.LIVE пояснює, як підкислити ґрунт для гортензій простими та доступними способами.

Читайте також:

Чому гортензії потрібен кислий ґрунт

Гортензії отримують поживні речовини завдяки грибниці на корінні, яка добре працює лише в кислому середовищі. Якщо рН завищений, листя жовтіє, а рослина майже не цвіте — тому підкислення стає обов’язковим етапом догляду.

Натуральні способи підкислення

  • Верховий торф.
  • Перепрілий хвойний опад і тирса.
  • Листовий компост або гній.

Органіку вносять якомога ближче до коріння — так вона працює швидше. Також варто регулярно мульчувати пристовбурне коло тими самими матеріалами для стабільного рН.

Коли потрібен швидкий ефект

За вираженого хлорозу допомагає сульфат заліза. Одну ложку розчиняють у 10 літрах води та поливають під корінь. Процедуру роблять лише по вологому ґрунту, щоб не обпалити коріння. Такий розчин швидко відновлює насичений колір листя й помітно стимулює ріст рослини.

Помилки, яких варто уникати

  • Не поливати купоросом по сухому ґрунту.
  • Не перевищувати концентрацію розчину.
  • Не використовувати свіжу хвою великими порціями — вона гальмує ріст.

Ми вже писали про те, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Раніше повідомлялося про те, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

Також ми пояснювали те, який засіб допомагає орхідеї утворити нові квітконоси значно швидше.

поради сад ефективні способи гортензія клумба
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
