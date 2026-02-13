Як підкислити ґрунт для гортензій - натуральні та швидкі методи для кращого цвітіння

Людина доглядає гортензію. Фото: Pinterest

Гортензія потребує кислого ґрунту, і без правильного рівня рН вона швидко слабшає та втрачає яскраве цвітіння. Просте підкислення землі допоможе рослині відновитися й цвісти пишно весь сезон.

Чому гортензії потрібен кислий ґрунт

Чому гортензії потрібен кислий ґрунт

Гортензії отримують поживні речовини завдяки грибниці на корінні, яка добре працює лише в кислому середовищі. Якщо рН завищений, листя жовтіє, а рослина майже не цвіте — тому підкислення стає обов’язковим етапом догляду.

Натуральні способи підкислення

Верховий торф.

Перепрілий хвойний опад і тирса.

Листовий компост або гній.

Органіку вносять якомога ближче до коріння — так вона працює швидше. Також варто регулярно мульчувати пристовбурне коло тими самими матеріалами для стабільного рН.

Коли потрібен швидкий ефект

За вираженого хлорозу допомагає сульфат заліза. Одну ложку розчиняють у 10 літрах води та поливають під корінь. Процедуру роблять лише по вологому ґрунту, щоб не обпалити коріння. Такий розчин швидко відновлює насичений колір листя й помітно стимулює ріст рослини.

Помилки, яких варто уникати

Не поливати купоросом по сухому ґрунту.

Не перевищувати концентрацію розчину.

Не використовувати свіжу хвою великими порціями — вона гальмує ріст.

