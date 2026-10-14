Какие сорта гороха можно сеять под зиму осенью 2026 года и как это делать

Посев гороха в открытый грунт под зиму. Фото: istockphoto.com

Большинство огородников в Украине привыкли сеять горох весной, как только прогреется земля. Но эту культуру можно высевать и под зиму. Нужно лишь правильно выбрать сорт для осеннего посева и учесть определенные правила, чтобы растения на грядке пережили зиму.

Как выбрать холодостойкие семена и когда сеять осенью 2026 года, объясняют специалисты RHS, передает Новини.LIVE.

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Какие сорта гороха можно сеять под зиму в Украине

Для зимовки важно выбирать сорта, приспособленные к осеннему посеву.

Кормовой горох для посева осенью:

НС Мороз — ранний озимый сорт сербской селекции, приспособленный к холодам;

Зима — морозостойкость до -19 °C;

Балтрап (Balltrap) — выносливый озимый сорт;

Джампер (Jumper) — сорт австрийской селекции с высокой зимостойкостью.

Сорта сладкого горошка, которые можно сажать под зиму:

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Метеор;

Альфа;

Кельведонское чудо;

Сладкое чудо.

Когда сеять горох осенью 2026 года

Сроки зависят от сорта и климата. В Украине озимые посевы обычно проводят в сентябре-октябре, чтобы растения успели сформировать корневую систему до наступления морозов.

По состоянию на середину октября 2026 года оптимальные сроки для многих регионов уже прошли. В более холодных областях безопаснее оставить семена до ранней весны.

Как правильно посадить горох осенью

Горох плохо переносит застой воды. Именно поэтому для осеннего выращивания особенно важно подготовить подходящее место.

Перед посевом осенью семена лучше не замачивать без специальной рекомендации производителя. Избыток влаги в холодной почве повышает риск загнивания.

Специалисты советуют соблюдать следующие правила:

Выберите солнечный участок, защищенный от сильного ветра. Очистите грядку от сорняков и внесите немного хорошо перепревшего компоста. Разрыхлите почву, чтобы вода не застаивалась у корней. Высевайте семена на глубину примерно 3–5 см, оставляя между семенами 5–8 см. Соблюдайте рекомендуемое расстояние между рядами для выбранного сорта.

Как защитить горох от зимних морозов

Даже холодостойкие сорта могут пострадать во время бесснежной зимы, особенно если морозы чередуются с оттепелями. На небольших грядках можно использовать агроволокно, закрепленное на невысоких дугах. Оно поможет защитить всходы от ветра и частично смягчить температурные колебания.

Если зима окажется благоприятной, растения возобновят рост с первым весенним теплом, и вы сможете собрать горох раньше, чем с весенней грядки.

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