Які сорти гороху можна сіяти під зиму восени 2026 і як це робити

Посів гороху у відкритий ґрунт під зиму. Фото: istockphoto.com

Більшість городників в Україні звикли сіяти горох навесні, щойно прогріється земля. Але цю культуру можна висівати й під зиму. Варто лише правильно обрати сорт для осінньої сівби та врахувати певні правила, щоб рослини на грядці пережили зиму.

Як вибрати холодостійке насіння та коли сіяти восени 2026 року, пояснюють фахівці RHS, передає Новини.LIVE.

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Які сорти гороху можна сіяти під зиму в Україні

Для зимівлі важливо вибирати сорти, пристосовані до осіннього посіву.

Кормовий горох для посіву восени:

НС Мороз — ранній озимий сорт сербської селекції, пристосований до холодів;

Зима — морозостійкість до -19°C;

Балтрап (Balltrap) — витривалий озимий сорт;

Джампер (Jumper) — сорт австрійської селекції із високою зимостійкістю.

Сорти солодкого горошку, які можна садити під зиму:

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Метеор;

Альфа;

Кельведонське диво;

Солодке диво.

Коли сіяти горох восени 2026 року

Строки залежать від сорту та клімату. В Україні озимі посіви зазвичай проводять у вересні-жовтні, щоб рослини встигли сформувати кореневу систему до морозів.

Станом на середину жовтня 2026 року оптимальні строки для багатьох регіонів уже минули. У холодніших областях безпечніше залишити насіння до ранньої весни.

Як правильно посадити горох восени

Горох погано переносить застій води. Саме тому для осіннього вирощування особливо важливо підготувати правильне місце.

Перед посівом восени насіння краще не замочувати без спеціальної рекомендації виробника. Надлишок вологи у холодному ґрунті підвищує ризик загнивання.

Фахівці радять дотримуватися таких правил:

Виберіть сонячну ділянку, захищену від сильного вітру. Очистьте грядку від бур'янів і внесіть трохи добре перепрілого компосту. Розпушіть ґрунт, щоб вода не застоювалася біля коріння. Висівайте насіння на глибину приблизно 3–5 см, залишаючи між горошинами 5–8 см. Дотримуйтеся рекомендованої відстані між рядами для вибраного сорту.

Як захистити горох від зимових морозів

Навіть холодостійкі сорти можуть постраждати під час безсніжної зими, особливо якщо морози чергуються з відлигами. На невеликих грядках можна використовувати агроволокно, закріплене на невисоких дугах. Воно допоможе захистити сходи від вітру й частково пом'якшити температурні коливання.

Якщо зима виявиться сприятливою, рослини відновлять ріст із першим весняним теплом, і ви зможете зібрати горох раніше, ніж із весняної грядки.

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