Які сорти озимої цибулі посадити на городі 2026 року: стійкі до хвороб і морозів

Висаджування озимої цибулі у ґрунт вручну. Фото: dreamstime.com

Осіння посадка цибулі — можливість отримати ранній здоровий урожай. Поки навесні одні городники лише висаджуватимуть сіянку, ви вже збиратимете великі та соковиті головки. Але важливо обрати правильний сорт. Деякі різновиди чудово витримують морози, інші не стрілкуються або особливо швидко дозрівають.

Новини.LIVE розповідає, які сорти озимої цибулі варто посадити восени 2026 року та чим вони відрізняються.

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Найкращі сорти озимої цибулі

Радар

Один із найвідоміших озимих сортів. Формує округлі золотисті цибулини з білою соковитою м'якоттю та приємним напівгострим смаком. Підійде тим, хто хоче отримати стабільний ранній урожай без складного догляду. Але у жодному разі не садіть на перезволожених грядках або там де застоюється вода.

Шекспір

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Цей сорт цінують за врожайність і здатність переносити зимові холоди. Головки округлі, досить великі, вкриті міцним коричнево-золотистим лушпинням. Врожай можна збирати на початку літа. Але після збору може зберігатися кілька тижнів, тому розраховувати на багатомісячні запаси не варто.

Сеншуй Єллоу

Японський сорт, створений для вирощування з перезимівлею. Але не призначений для тривалого зберігання. Його легко впізнати за злегка приплюснутими золотистими цибулинами та ніжною м'якоттю. Чудово підходить для свіжих салатів, маринування та щоденного приготування страв.

Августа

Його цінують за раннє формування цибулин і врожайність. Купуючи сіянку, обов'язково перевіряйте, чи призначена вона саме для підзимової посадки. Не кожна партія однаково добре підходить для суворих зим.

Штутгартен Різен

Популярний сорт із приплюснутими золотистими головками та виразним цибулевим ароматом. Його головна перевага — хороша лежкість після правильного просушування. Але для зимівлі підходить лише відповідний посадковий матеріал, причому ризик стрілкування та пошкодження морозами може бути вищим, ніж у спеціалізованих озимих сортів.

Еллан

Ранньостиглий сорт, який особливо цінують за ніжний, солодкуватий смак. Формує округлі цибулини із золотистим лушпинням і білою соковитою м'якоттю. За сприятливих умов урожай можна збирати вже наприкінці весни. Еллан стане чудовим вибором, якщо ви хочете якомога раніше отримати свіжу цибулю для салатів та домашніх страв. Погано підходить для тривалого зберігання. У регіонах із суворими малосніжними зимами потребує додаткового захисту від морозів.

Балстар F1

Балстар F1 варто розглянути городникам, які хочуть виростити великі, акуратні головки для домашнього використання або продажу. Ранній гібрид, який відзначається швидким ростом навесні. Головки щільні, соковиті, добре переносять транспортування. Перед осінньою посадкою важливо перевірити рекомендації виробника щодо зимостійкості гібрида. Надмірна вологість ґрунту підвищує ризик загнивання.

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