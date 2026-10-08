Какие сорта озимого лука посадить в 2026 году: устойчивые к болезням и морозам

Посадка озимого лука в грунт вручную. Фото: dreamstime.com

Осенняя посадка лука — возможность получить ранний здоровый урожай. Пока весной одни огородники будут только высаживать севок, вы уже будете собирать крупные и сочные луковицы. Но важно выбрать правильный сорт. Некоторые сорта прекрасно переносят морозы, другие не стрелкуются или особенно быстро созревают.

Новини.LIVE рассказывает, какие сорта озимого лука стоит посадить осенью 2026 года и чем они отличаются.

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Лучшие сорта озимого лука

Радар

Один из самых известных озимых сортов. Дает округлые золотистые луковицы с белой сочной мякотью и приятным полуострым вкусом. Подойдет тем, кто хочет получить стабильный ранний урожай без сложного ухода. Но ни в коем случае не сажайте на переувлажненных грядках или там, где застаивается вода.

Шекспир

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Этот сорт ценят за урожайность и способность переносить зимние холода. Головки округлые, довольно крупные, покрыты прочной коричнево-золотистой шелухой. Урожай можно собирать в начале лета. Но после сбора он может храниться несколько недель, поэтому рассчитывать на многомесячные запасы не стоит.

Сеншуй Йеллоу

Японский сорт, созданный для выращивания с перезимовкой. Но не предназначен для длительного хранения. Его легко узнать по слегка приплюснутым золотистым луковицам и нежной мякоти. Прекрасно подходит для свежих салатов, маринования и повседневного приготовления блюд.

Августа

Его ценят за раннее формирование луковиц и урожайность. Покупая семена, обязательно проверяйте, предназначены ли они именно для подзимней посадки. Не каждая партия одинаково хорошо подходит для суровых зим.

Штутгартен Ризен

Популярный сорт с приплюснутыми золотистыми головками и выраженным луковым ароматом. Его главное преимущество — хорошая лежкость после правильной просушки. Но для зимовки подходит только соответствующий посадочный материал, причем риск стрелкования и повреждения морозами может быть выше, чем у специализированных озимых сортов.

Эллан

Раннеспелый сорт, который особенно ценят за нежный, сладковатый вкус. Формирует округлые луковицы с золотистой шелухой и белой сочной мякотью. При благоприятных условиях урожай можно собирать уже в конце весны. Эллан станет отличным выбором, если вы хотите как можно раньше получить свежий лук для салатов и домашних блюд. Плохо подходит для длительного хранения. В регионах с суровыми малоснежными зимами требует дополнительной защиты от морозов.

Балстар F1

Балстар F1 стоит рассмотреть огородникам, которые хотят вырастить крупные, аккуратные луковицы для домашнего использования или продажи. Ранний гибрид, отличающийся быстрым ростом весной. Луковицы плотные, сочные, хорошо переносят транспортировку. Перед осенней посадкой важно проверить рекомендации производителя относительно зимостойкости гибрида. Чрезмерная влажность почвы повышает риск загнивания.

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