Гниль захватывает груши — один прием спасает урожай

Дата публикации 20 ноября 2025 14:36
обновлено: 16:07
Что делать, если груши гниют на дереве - осенняя обработка, триходерма и защита от монилиоза
Гнилые груши на дереве. Фото: Pixabay

Гнилые пятна на грушах свидетельствуют о грибковых болезнях, которые быстро уничтожают урожай. Осенняя обработка поможет остановить инфекцию и подготовить дерево к здоровому сезону. Правильные действия осенью значительно уменьшают риск повторного заражения.

Новини.LIVE рассказывает, что сделать осенью, чтобы груши не гнили в следующем сезоне.

Читайте также:

Почему груши гниют прямо на дереве

Гниение появляется из-за монилиоза, плодовых гнилей и грибковых инфекций. Они быстро переходят от одного плода к другому. Если болезнь не остановить осенью, заражение повторится на следующий год.

Начните с уборки плодов

Удалите все:

  • гнилые груши на дереве;
  • упавшие плоды, которые упали;
  • "мумифицированные" остатки, висящие после сбора урожая.

Это уменьшит количество спор грибка. Плоды нужно вынести за пределы участка или закопать на грядках.

Эффективные средства против гнили

Для борьбы с монилиозом помогают препараты:

  • "Триходерма";
  • "Фунгилекс".

Их распыляют по приствольному кругу и опавшим плодам раз в 7-10 дней. Триходерма уничтожает патогены естественным способом.

Как защитить плоды

Сенная палочка — еще одно действенное средство. Раствором опрыскивают груши, чтобы остановить гниение и паршу. Она создает полезную микрофлору, которая блокирует развитие грибков. Такая защита работает мягко и усиливает устойчивость плодов на протяжении всего сезона.

Чем обработать дерево осенью

Садоводы применяют 3% медный купорос. Он уничтожает грибковые инфекции и предотвращает повторное заражение. Обработку проводят в сухую погоду, когда листья уже опали. Этот препарат действует быстро и обеспечивает длительный защитный барьер.

Почему важно убрать листья

Опавшие листья и плоды — источник патогенов. Если их оставить на зиму, болезни перезимуют в почве. Чистый приствольный круг — первый шаг к здоровому дереву. Регулярная уборка уменьшает количество спор грибков и улучшает зимовку сада.

Мы уже рассказывали о том, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Также ранее объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Подробнее мы рассказывали о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
