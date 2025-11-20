Что делать, если груши гниют на дереве - осенняя обработка, триходерма и защита от монилиоза

Гниль захватывает груши — один прием спасает урожай
Гнилые пятна на грушах свидетельствуют о грибковых болезнях, которые быстро уничтожают урожай. Осенняя обработка поможет остановить инфекцию и подготовить дерево к здоровому сезону. Правильные действия осенью значительно уменьшают риск повторного заражения.
Новини.LIVE рассказывает, что сделать осенью, чтобы груши не гнили в следующем сезоне.
Почему груши гниют прямо на дереве
Гниение появляется из-за монилиоза, плодовых гнилей и грибковых инфекций. Они быстро переходят от одного плода к другому. Если болезнь не остановить осенью, заражение повторится на следующий год.
Начните с уборки плодов
Удалите все:
- гнилые груши на дереве;
- упавшие плоды, которые упали;
- "мумифицированные" остатки, висящие после сбора урожая.
Это уменьшит количество спор грибка. Плоды нужно вынести за пределы участка или закопать на грядках.
Эффективные средства против гнили
Для борьбы с монилиозом помогают препараты:
- "Триходерма";
- "Фунгилекс".
Их распыляют по приствольному кругу и опавшим плодам раз в 7-10 дней. Триходерма уничтожает патогены естественным способом.
Как защитить плоды
Сенная палочка — еще одно действенное средство. Раствором опрыскивают груши, чтобы остановить гниение и паршу. Она создает полезную микрофлору, которая блокирует развитие грибков. Такая защита работает мягко и усиливает устойчивость плодов на протяжении всего сезона.
Чем обработать дерево осенью
Садоводы применяют 3% медный купорос. Он уничтожает грибковые инфекции и предотвращает повторное заражение. Обработку проводят в сухую погоду, когда листья уже опали. Этот препарат действует быстро и обеспечивает длительный защитный барьер.
Почему важно убрать листья
Опавшие листья и плоды — источник патогенов. Если их оставить на зиму, болезни перезимуют в почве. Чистый приствольный круг — первый шаг к здоровому дереву. Регулярная уборка уменьшает количество спор грибков и улучшает зимовку сада.
