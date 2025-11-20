Що робити, якщо груші гниють на дереві - осіння обробка, триходерма та захист від моніліозу

Гнилі груші на дереві. Фото: Pixabay

Гнилі плями на грушах свідчать про грибкові хвороби, які швидко знищують урожай. Осіння обробка допоможе зупинити інфекцію й підготувати дерево до здорового сезону. Правильні дії восени значно зменшують ризик повторного зараження.

що зробити восени, щоб груші не гнили наступного сезону.

Чому груші гниють прямо на дереві

Гниття з’являється через моніліоз, плодові гнилі та грибкові інфекції. Вони швидко переходять від одного плоду до іншого. Якщо хворобу не зупинити восени, зараження повториться наступного року.

Почніть з прибирання плодів

Видаліть усі:

гнилі груші на дереві;

плоди, що впали;

"муміфіковані" залишки, що висять після збору врожаю.

Це зменшить кількість спор грибка. Плоди потрібно винести за межі ділянки або закопати на грядках.

Ефективні засоби проти гнилі

Для боротьби з моніліозом допомагають препарати:

"Триходерма";

"Фунгілекс".

Їх розпилюють по пристовбуровому колу та опалих плодах раз на 7-10 днів. Триходерма знищує патогени природним способом.

Як захистити плоди

Сінна паличка — ще один дієвий засіб. Розчином обприскують груші, щоб зупинити гниття і паршу. Вона створює корисну мікрофлору, яка блокує розвиток грибків. Такий захист працює м’яко й підсилює стійкість плодів упродовж усього сезону.

Чим обробити дерево восени

Садівники застосовують 3% мідний купорос. Він знищує грибкові інфекції й запобігає повторному зараженню. Обробку проводять у суху погоду, коли листя вже опало. Цей препарат діє швидко й забезпечує тривалий захисний бар’єр.

Чому важливо прибрати листя

Опале листя й плоди — джерело патогенів. Якщо їх лишити на зиму, хвороби перезимують у ґрунті. Чисте пристовбурове коло — перший крок до здорового дерева. Регулярне прибирання зменшує кількість спор грибків і покращує зимівлю саду.

