Как правильно хранить чеснок зимой - банки, коробки, соль и условия для долгого хранения

Чеснок быстро усыхает или прорастает, если его держать в неправильных условиях, особенно зимой. Есть несколько способов, которые помогут сохранить его свежим до следующего урожая без потерь.

Почему чеснок портится во время хранения

Чеснок теряет влагу, если воздух слишком сухой, и прорастает, если температура слишком высокая. Для длительного хранения ему нужны стабильный холод, темнота и вентиляция, которые не дают головкам "проснуться".

Как хранить чеснок в квартире

Самый простой способ — холодильник. Для этого чеснок складывают в сухую стеклянную банку и накрывают марлей, чтобы воздух свободно циркулировал. Важно не использовать пакеты — в них чеснок быстро сопреет.

Выбирайте нижнюю полку или зону с минимальной влажностью.

Не закрывайте банку крышкой.

Не мойте чеснок перед хранением.

Альтернативный способ — коробка с солью

Чеснок хорошо хранится и в картонной коробке, пересыпанный слоями соли.

Такой метод поддерживает оптимальную влажность и защищает головки от гниения.

Как сделать правильно:

слой соли — слой чеснока — снова соль;

коробку держать в темном прохладном месте;

не использовать пластиковые контейнеры.

Где держать чеснок в частном доме

Если есть подвал или погреб, температура должна быть стабильной — около +2...+5°C. Головки можно хранить в ящиках, тканевых мешочках или корзинах с хорошей вентиляцией.

