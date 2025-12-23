Як правильно зберігати часник взимку - банки, коробки, сіль та умови для довгого зберігання

Де тримати часник взимку, щоб він залишався свіжим до врожаю
Часник швидко всихає або проростає, якщо його тримати в неправильних умовах, особливо взимку. Є кілька способів, які допоможуть зберегти його свіжим до наступного врожаю без втрат.
Новини.LIVE підказує, де й у чому найкраще зберігати часник, щоб він залишався твердим і не проростав.
Чому часник псується під час зберігання
Часник втрачає вологу, якщо повітря занадто сухе, і проростає, якщо температура надто висока. Для тривалого зберігання йому потрібні стабільний холод, темрява та вентиляція, які не дають головкам "прокинутися".
Як зберігати часник у квартирі
Найпростіший спосіб — холодильник. Для цього часник складають у суху скляну банку й накривають марлею, щоб повітря вільно циркулювало. Важливо не використовувати пакети — у них часник швидко зопріє.
- Обирайте нижню полицю або зону з мінімальною вологістю.
- Не закривайте банку кришкою.
- Не мийте часник перед зберіганням.
Альтернативний спосіб — коробка з сіллю
Часник добре зберігається й у картонній коробці, пересипаний шарами солі.
Такий метод підтримує оптимальну вологість і захищає головки від гниття.
Як зробити правильно:
- шар солі — шар часнику — знову сіль;
- коробку тримати у темному прохолодному місці;
- не використовувати пластикові контейнери.
Де тримати часник у приватному будинку
Якщо є підвал чи льох, температура має бути стабільною — близько +2…+5°C. Головки можна зберігати в ящиках, тканинних мішечках або кошиках з хорошою вентиляцією.
Ми вже писали про те, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.
Раніше пояснювали те, коли зимова посадка часнику дає хороший результат і як не помилитися.
Детальніше розповідали про те, які культури варто сіяти наприкінці року.
Читайте Новини.LIVE!