Як правильно зберігати часник взимку - банки, коробки, сіль та умови для довгого зберігання

Збережений врожай часнику. Фото: Freepik

Часник швидко всихає або проростає, якщо його тримати в неправильних умовах, особливо взимку. Є кілька способів, які допоможуть зберегти його свіжим до наступного врожаю без втрат.

Новини.LIVE підказує, де й у чому найкраще зберігати часник, щоб він залишався твердим і не проростав.

Чому часник псується під час зберігання

Часник втрачає вологу, якщо повітря занадто сухе, і проростає, якщо температура надто висока. Для тривалого зберігання йому потрібні стабільний холод, темрява та вентиляція, які не дають головкам "прокинутися".

Як зберігати часник у квартирі

Найпростіший спосіб — холодильник. Для цього часник складають у суху скляну банку й накривають марлею, щоб повітря вільно циркулювало. Важливо не використовувати пакети — у них часник швидко зопріє.

Обирайте нижню полицю або зону з мінімальною вологістю.

Не закривайте банку кришкою.

Не мийте часник перед зберіганням.

Альтернативний спосіб — коробка з сіллю

Часник добре зберігається й у картонній коробці, пересипаний шарами солі.

Такий метод підтримує оптимальну вологість і захищає головки від гниття.

Як зробити правильно:

шар солі — шар часнику — знову сіль;

коробку тримати у темному прохолодному місці;

не використовувати пластикові контейнери.

Де тримати часник у приватному будинку

Якщо є підвал чи льох, температура має бути стабільною — близько +2…+5°C. Головки можна зберігати в ящиках, тканинних мішечках або кошиках з хорошою вентиляцією.

