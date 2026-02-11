Видео
Фитофтора не берет помидоры — один раствор создает защиту надолго

Фитофтора не берет помидоры — один раствор создает защиту надолго

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 20:19
Как защитить помидоры от фитофторы - эффективные растворы из соли, молока и йода
Фитофтороз на помидорах. Фото: The Grocer

Простой солевой раствор способен создать защитную пленку на томатах и остановить распространение фитофторы даже в сезон дождей. Это бюджетный и безопасный метод, который работает после первой обработки.

Новини.LIVE объясняет, как подготовить растворы и правильно обработать помидоры, чтобы грибок не уничтожил урожай.

Почему фитофтора быстро уничтожает томаты

Фитофтороз развивается во влажную погоду и моментально переходит с куста на куст. Если поражены плоды — они уже непригодны к уборке. Именно поэтому важно не ждать симптомов, а создать защитный барьер заблаговременно — особенно в дождливые периоды.

Солевой раствор — самый простой способ защиты

Для опрыскивания готовят раствор:

  • 10 г соли на 1 л теплой воды,
  • растворяют и охлаждают,
  • обрабатывают листья и стебли.

Соль создает тонкую пленку, которая блокирует проникновение спор грибка и сдерживает развитие инфекции. Метод полностью безопасен и подходит для регулярного применения.

Молочно-йодный раствор против грибка

Еще одно эффективное средство:

  • 9 л воды;
  • 1 л молока;
  • 30 капель йода.

Молоко образует естественный барьер на растении, а йод дезинфицирует поверхность и сдерживает уже имеющиеся поражения. Опрыскивание помогает и в профилактике, и на ранних стадиях фитофторы.

Правила обработки, чтобы результат был максимальным

Опрыскивают утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. Нужно тщательно покрывать всю поверхность куста, включая стебель. В сезон дождей обработки повторяют регулярно, чтобы защита не смывалась и фитофтора не имела шансов распространиться.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
