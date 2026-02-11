Как защитить помидоры от фитофторы - эффективные растворы из соли, молока и йода

Фитофтора не берет помидоры — один раствор создает защиту надолго
Простой солевой раствор способен создать защитную пленку на томатах и остановить распространение фитофторы даже в сезон дождей. Это бюджетный и безопасный метод, который работает после первой обработки.
Новини.LIVE объясняет, как подготовить растворы и правильно обработать помидоры, чтобы грибок не уничтожил урожай.
Почему фитофтора быстро уничтожает томаты
Фитофтороз развивается во влажную погоду и моментально переходит с куста на куст. Если поражены плоды — они уже непригодны к уборке. Именно поэтому важно не ждать симптомов, а создать защитный барьер заблаговременно — особенно в дождливые периоды.
Солевой раствор — самый простой способ защиты
Для опрыскивания готовят раствор:
- 10 г соли на 1 л теплой воды,
- растворяют и охлаждают,
- обрабатывают листья и стебли.
Соль создает тонкую пленку, которая блокирует проникновение спор грибка и сдерживает развитие инфекции. Метод полностью безопасен и подходит для регулярного применения.
Молочно-йодный раствор против грибка
Еще одно эффективное средство:
- 9 л воды;
- 1 л молока;
- 30 капель йода.
Молоко образует естественный барьер на растении, а йод дезинфицирует поверхность и сдерживает уже имеющиеся поражения. Опрыскивание помогает и в профилактике, и на ранних стадиях фитофторы.
Правила обработки, чтобы результат был максимальным
Опрыскивают утром или вечером, чтобы избежать ожогов на листьях. Нужно тщательно покрывать всю поверхность куста, включая стебель. В сезон дождей обработки повторяют регулярно, чтобы защита не смывалась и фитофтора не имела шансов распространиться.
