Головна Дім та город Фітофтора не бере помідори — один розчин створює захист надовго

Фітофтора не бере помідори — один розчин створює захист надовго

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 20:19
Як захистити помідори від фітофтори - ефективні розчини з солі, молока та йоду
Фітофтороз на помідорах. Фото: The Grocer

Простий сольовий розчин здатний створити захисну плівку на томатах і зупинити поширення фітофтори навіть у сезон дощів. Це бюджетний та безпечний метод, який працює після першої обробки.

Новини.LIVE пояснює, як підготувати розчини та правильно обробити помідори, щоб грибок не знищив врожай.

Чому фітофтора швидко знищує томати

Фітофтороз розвивається у вологу погоду й моментально переходить з куща на кущ. Якщо вражені плоди — вони вже непридатні до збирання. Саме тому важливо не чекати симптомів, а створити захисний бар’єр завчасно — особливо в дощові періоди.

Сольовий розчин — найпростіший спосіб захисту

Для обприскування готують розчин:

  • 10 г солі на 1 л теплої води,
  • розчиняють та охолоджують,
  • обробляють листя і стебла.

Сіль створює тонку плівку, яка блокує проникнення спор грибка й стримує розвиток інфекції. Метод повністю безпечний і підходить для регулярного застосування.

Молочно-йодний розчин проти грибка

Ще один ефективний засіб:

  • 9 л води;
  • 1 л молока;
  • 30 крапель йоду.

Молоко утворює природний бар’єр на рослині, а йод дезінфікує поверхню та стримує вже наявні ураження. Обприскування допомагає і в профілактиці, і на ранніх стадіях фітофтори.

Правила обробки, щоб результат був максимальним

Обприскують вранці або ввечері, щоб уникнути опіків на листі. Потрібно ретельно покривати всю поверхню куща, включно зі стеблом. У сезон дощів обробки повторюють регулярно, щоб захист не змивався і фітофтора не мала шансів поширитися.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
