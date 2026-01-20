Что нельзя сажать рядом с перцем - плохие и хорошие соседи на грядке

Это уничтожит урожай перца — что нельзя сажать рядом
Неправильное соседство на грядке может серьезно навредить перцу — он хуже растет, чаще болеет и дает меньше плодов. Некоторые культуры забирают питательные вещества, привлекают вредителей или негативно влияют на вкус урожая.
Новини.LIVE объясняет, что нельзя сажать рядом с перцем, а какие растения помогут укрепить кусты и получить высокий урожай.
Что нельзя сажать рядом с перцем
Эти культуры негативно влияют на рост и урожайность перца:
- укроп и кориандр — угнетают развитие и могут ухудшать вкус;
- помидоры, баклажаны, картофель — общие болезни и вредители;
- капуста, брокколи, цветная капуста — забирают питательные вещества из почвы.
Такое соседство часто приводит к слабому росту и уменьшению количества плодов.
Чем опасно неправильное соседство
Перец становится более уязвимым к:
- фитофторе и грибковым болезням;
- тли и почвенным вредителям;
- потере сладкого вкуса и аромата.
Какие растения — хорошие соседи для перца
Чтобы укрепить посадки, стоит высаживать рядом:
- базилик — отпугивает вредителей и улучшает вкус;
- морковь и лук — защищают корни и почву;
- бархатцы — борются с нематодами;
- огурцы — не мешают корням и создают тень.
Правильная планировка грядок поможет перцу лучше расти, реже болеть и давать стабильно высокий урожай.
