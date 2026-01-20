Видео
Это уничтожит урожай перца — что нельзя сажать рядом

Это уничтожит урожай перца — что нельзя сажать рядом

Дата публикации 20 января 2026 21:50
Что нельзя сажать рядом с перцем - плохие и хорошие соседи на грядке
Перец растет на огороде. Фото: Garden

Неправильное соседство на грядке может серьезно навредить перцу — он хуже растет, чаще болеет и дает меньше плодов. Некоторые культуры забирают питательные вещества, привлекают вредителей или негативно влияют на вкус урожая.

Новини.LIVE объясняет, что нельзя сажать рядом с перцем, а какие растения помогут укрепить кусты и получить высокий урожай.

Читайте также:

Что нельзя сажать рядом с перцем

Эти культуры негативно влияют на рост и урожайность перца:

  • укроп и кориандр — угнетают развитие и могут ухудшать вкус;
  • помидоры, баклажаны, картофель — общие болезни и вредители;
  • капуста, брокколи, цветная капуста — забирают питательные вещества из почвы.

Такое соседство часто приводит к слабому росту и уменьшению количества плодов.

Чем опасно неправильное соседство

Перец становится более уязвимым к:

  • фитофторе и грибковым болезням;
  • тли и почвенным вредителям;
  • потере сладкого вкуса и аромата.

Какие растения — хорошие соседи для перца

Чтобы укрепить посадки, стоит высаживать рядом:

  • базилик — отпугивает вредителей и улучшает вкус;
  • морковь и лук — защищают корни и почву;
  • бархатцы — борются с нематодами;
  • огурцы — не мешают корням и создают тень.

Правильная планировка грядок поможет перцу лучше расти, реже болеть и давать стабильно высокий урожай.

Мы уже писали о том, что именно мешает картофелю расти большим и как избежать самых распространенных ошибок.

Ранее сообщалось о том, как правильно создать приствольный круг и почему он критически важен для развития сада.

Также мы объясняли то, как прогревать севок лука перед посадкой, чтобы остановить стрелкование.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
