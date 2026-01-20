Що не можна садити поруч з перцем - погані та хороші сусіди на грядці

Перець росте на городі. Фото: Garden

Неправильне сусідство на грядці може серйозно нашкодити перцю — він гірше росте, частіше хворіє й дає менше плодів. Деякі культури забирають поживні речовини, приваблюють шкідників або негативно впливають на смак урожаю.

Новини.LIVE пояснює, що не можна садити поруч із перцем, а які рослини допоможуть зміцнити кущі та отримати високий врожай.

Що не можна садити поруч з перцем

Ці культури негативно впливають на ріст і врожайність перцю:

кріп і коріандр — пригнічують розвиток і можуть погіршувати смак;

помідори, баклажани, картопля — спільні хвороби та шкідники;

капуста, броколі, цвітна капуста — забирають поживні речовини з ґрунту.

Таке сусідство часто призводить до слабкого росту та зменшення кількості плодів.

Чим небезпечне неправильне сусідство

Перець стає більш вразливим до:

фітофтори та грибкових хвороб;

попелиці й ґрунтових шкідників;

втрати солодкого смаку та аромату.

Які рослини — хороші сусіди для перцю

Щоб зміцнити посадки, варто висаджувати поруч:

базилік — відлякує шкідників і покращує смак;

моркву та цибулю — захищають коріння й ґрунт;

чорнобривці — борються з нематодами;

огірки — не заважають корінню і створюють тінь.

Правильне планування грядок допоможе перцю краще рости, рідше хворіти та давати стабільно високий врожай.

