Україна
Це знищить врожай перцю — що не можна садити поряд

Це знищить врожай перцю — що не можна садити поряд

Дата публікації: 20 січня 2026 21:50
Що не можна садити поруч з перцем - погані та хороші сусіди на грядці
Перець росте на городі. Фото: Garden

Неправильне сусідство на грядці може серйозно нашкодити перцю — він гірше росте, частіше хворіє й дає менше плодів. Деякі культури забирають поживні речовини, приваблюють шкідників або негативно впливають на смак урожаю.

Новини.LIVE пояснює, що не можна садити поруч із перцем, а які рослини  допоможуть зміцнити кущі та отримати високий врожай.

Що не можна садити поруч з перцем

Ці культури негативно впливають на ріст і врожайність перцю:

  • кріп і коріандр — пригнічують розвиток і можуть погіршувати смак;
  • помідори, баклажани, картопля — спільні хвороби та шкідники;
  • капуста, броколі, цвітна капуста — забирають поживні речовини з ґрунту.

Таке сусідство часто призводить до слабкого росту та зменшення кількості плодів.

Чим небезпечне неправильне сусідство

Перець стає більш вразливим до:

  • фітофтори та грибкових хвороб;
  • попелиці й ґрунтових шкідників;
  • втрати солодкого смаку та аромату.

Які рослини — хороші сусіди для перцю

Щоб зміцнити посадки, варто висаджувати поруч:

  • базилік — відлякує шкідників і покращує смак;
  • моркву та цибулю — захищають коріння й ґрунт;
  • чорнобривці — борються з нематодами;
  • огірки — не заважають корінню і створюють тінь.

Правильне планування грядок допоможе перцю краще рости, рідше хворіти та давати стабільно високий врожай.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
