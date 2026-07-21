Как очистить ковер и устранить неприятный запах: эффективное домашнее средство

Очистка ковра от грязи. Коллаж: Новини.LIVE

Ковер — незаменимая вещь в комнате, но именно он быстрее всего "набирает" грязь и неприятные запахи. Очистить покрытие можно и без профессиональной химчистки. Есть простое домашнее средство, которое быстро очистит поверхность и вернет в дом уют.

Новини.LIVE со ссылкой на Southern Living рассказывает, чем и как быстро удалить грязь и неприятные запахи с ковра.

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Какое домашнее средство поможет очистить ковер

Эффективное домашнее средство для очистки ковра — пищевая сода в сочетании с 3% перекисью водорода. Оно подходит даже для участков с наибольшей нагрузкой, где люди ходят чаще всего или любят отдыхать домашние животные.

Сода хорошо впитывает жир и влагу, помогает отделить частицы грязи от ворса и нейтрализует неприятные запахи. Перекись водорода, в свою очередь, разрушает пигменты, придающие пятнам цвет, поэтому загрязнения легче удаляются.

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Как часто можно использовать этот способ

Несмотря на эффективность, этот метод не подходит для регулярной еженедельной уборки. Соду можно использовать чаще, например раз в месяц для устранения запахов. А вот перекись водорода рекомендуется применять только по мере необходимости — для удаления сложных пятен или стойкого запаха. Слишком частое использование может постепенно ослабить волокна ковра или сделать цвет менее насыщенным.

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Что нужно подготовить

Перед началом уборки подготовьте:

пылесос;

пищевую соду;

3% перекись водорода;

чистую воду;

миску или бутылку с распылителем;

мягкую губку или щетку;

чистые белые салфетки или ткань.

Что важно проверить перед очисткой

Прежде чем наносить смесь на заметную часть ковра, протестируйте её на небольшом скрытом участке. Если цвет не изменился и ворс остался без повреждений, можно приступать к чистке.

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Этот способ не подходит для старинных ковров, а также для ковров из натуральных материалов, в частности:

шерсти;

джута;

шелка;

хлопка.

Лучше всего этот метод работает на синтетических коврах из полиэстера, нейлона или олефина, а также на светлых покрытиях.

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Как очистить ковер от пятен и грязи

Очистка проста, а главное — эффективна:

1. Тщательно пропылесосьте поверхность, чтобы удалить пыль, шерсть и мелкий мусор.

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2. Затем приготовьте раствор:

полстакана пищевой соды;

полстакана 3% перекиси водорода;

один стакан воды.

3. Перемешайте компоненты в миске или налейте их в бутылку с распылителем.

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4. Слегка увлажните загрязнённый участок или нанесите смесь губкой или мягкой щёткой. Ковер должен быть лишь влажным, а не мокрым.

5. Оставьте средство примерно на 10 минут.

6. После этого аккуратно промокните поверхность чистой тканью. Не трите ворс, ведь это может повредить его структуру.

7. Остатки соды удалите влажной салфеткой.

8. Когда ковер полностью высохнет, еще раз пропылесосьте его.

Как удалить сложные пятна

Если после первой очистки следы все еще остались, в приготовленную смесь можно добавить одну каплю жидкого средства для мытья посуды. Нанесите раствор на пятно, подождите несколько минут, а затем промокните чистой влажной тканью. По завершении обязательно удалите остатки моющего средства.

Как убрать неприятный запах с ковра

Когда главная проблема — запах, сода справится даже без перекиси. Равномерно посыпьте ковер толстым слоем соды и оставьте ее на несколько часов или на всю ночь. За это время порошок поглотит посторонние запахи. После этого достаточно хорошо пропылесосить поверхность. Если запах полностью не исчез, процедуру можно повторить.

Как дольше сохранить ковер чистым

Чтобы ковру реже требовалась глубокая чистка, стоит соблюдать несколько простых правил:

регулярно пылесосьте покрытие;

используйте коврик у входной двери;

по возможности не ходите по дому в уличной обуви;

сразу убирайте пролитые жидкости, промокая их, а не растирая;

не оставляйте крошки и пыль надолго, чтобы они не втирались в ворс.

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