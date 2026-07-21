Як очистити килим та прибрати неприємний запах: ефективний домашній засіб

Очищення килиму від бруду. Колаж: Новини.LIVE

Килим — незамінна річ в кімнаті, але саме вона найшвидше "набирає" бруд та неприємні запахи. Очистити покриття можна й без професійної хімчистки. Є простий домашній засіб, який швидко зробить поверхню чистою й поверне у дім затишок.

Новини.LIVE з посиланням на Southern Living розповідає, чим та як швидко прибрати бруд і неприємні запахи з килима.

Який домашній засіб допоможе очистити килим

Ефективний домашній засіб для очищення килима — харчова сода у поєднанні з 3% перекису водню. Він підходить навіть для ділянок з найбільшим навантаженням, де люди ходять найчастіше або полюбляють відпочивати домашні тварини.

Сода добре вбирає жир і вологу, допомагає відокремити частинки бруду від ворсу та нейтралізує неприємні запахи. Перекис водню, своєю чергою, руйнує пігменти, які надають плямам кольору, тому забруднення легше видаляються.

Як часто можна використовувати цей спосіб

Попри ефективність, цей метод не підходить для регулярного щотижневого прибирання. Соду можна використовувати частіше, наприклад раз на місяць для усунення запахів. А ось перекис водню рекомендується застосовувати лише за потреби — для видалення складних плям або стійкого запаху. Надто часте використання може поступово послабити волокна килима або зробити колір менш насиченим.

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Що потрібно підготувати

Перед початком прибирання підготуйте:

пилосос;

харчову соду;

3% перекис водню;

чисту воду;

миску або пляшку з розпилювачем;

м'яку губку чи щітку;

чисті білі серветки або тканину.

Що важливо перевірити перед очищенням

Перш ніж наносити суміш на помітну частину килима, протестуйте її на невеликій прихованій ділянці. Якщо колір не змінився і ворс залишився без пошкоджень, можна переходити до очищення.

Цей спосіб не підходить для старовинних килимів, а також для килимів із натуральних матеріалів, зокрема:

вовни;

джуту;

шовку;

бавовни.

Найкраще метод працює на синтетичних килимах із поліестеру, нейлону чи олефіну, а також на світлих покриттях.

Як очистити килим від плям і бруду

Очищення просте, а головне ефективне:

1. Ретельно пропилососьте поверхню, щоб прибрати пил, шерсть і дрібне сміття.

2. Потім приготуйте розчин:

пів склянки харчової соди;

пів склянки 3% перекису водню;

одна склянка води.

3. Перемішайте компоненти у мисці або налийте їх у пляшку з розпилювачем.

4. Легко зволожте забруднену ділянку або нанесіть суміш губкою чи м'якою щіткою. Килим має бути лише вологим, а не мокрим.

5. Залиште засіб приблизно на 10 хвилин.

6. Після цього акуратно промокніть поверхню чистою тканиною. Не тріть ворс, адже це може пошкодити його структуру.

7. Залишки соди приберіть вологою серветкою.

8. Коли килим повністю висохне, ще раз пропилососьте його.

Як видалити складні плями

Якщо після першого очищення сліди все ще залишилися, до приготованої суміші можна додати одну краплю рідкого засобу для миття посуду. Нанесіть розчин на пляму, зачекайте кілька хвилин, а потім промокніть чистою вологою тканиною. Після завершення обов'язково видаліть залишки мийного засобу.

Як прибрати неприємний запах з килима

Коли головна проблема — запах, сода впорається навіть без перекису. Рівномірно посипте килим товстим шаром соди та залиште її на кілька годин або на всю ніч. За цей час порошок поглине сторонні запахи. Після цього достатньо добре пропилососити поверхню. Якщо запах повністю не зник, процедуру можна повторити.

Як довше зберігати килим чистим

Щоб килим рідше потребував глибокого очищення, варто дотримуватися кількох простих правил:

регулярно пилососьте покриття;

використовуйте килимок біля вхідних дверей;

за можливості не ходіть по дому у вуличному взутті;

одразу прибирайте розлиті рідини, промокуючи їх, а не розтираючи;

не залишайте крихти та пил надовго, щоб вони не втиралися у ворс.

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