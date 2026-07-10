Чим почистити білі кросівки: розчин з двох простих інгредієнтів поверне білизну

Очищення білих кросівок від бруду та жовтизни. Колаж: Новини.LIVE

Білі кросівки роблять будь-який образ легким та свіжим. Але підтримувати їх бездоганний вигляд не так вже й просто. Пил, темні потертості, наліт на підошві та жовтизна можуть з'явитися вже після кількох виходів на вулицю. На щастя, повернути взуттю білизну можна без дорогих засобів. Є простий та ефективний домашній розчин, який складається всього з двох інгредієнтів.

Новини.LIVE розповідає, чим чистити білі кросівки, щоб вони завжди були охайними.

Домашній розчин, який допоможе прибрати бруд і повернути білизну

Цей спосіб рекомендують навіть великі бренди кросівок. Він підходить для більшості видів забруднень.

Вам знадобиться:

2 ст. л. 3% перекису водню;

1 ст. л. засобу для миття посуду.

Добре перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції. Перекис водню м'яко освітлює забруднені ділянки та допомагає позбутися жовтизни, а засіб для миття посуду ефективно розчиняє жир, дорожній пил і бруд, який накопичується на поверхні взуття.

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Цей спосіб найкраще підходить для:

білої гуми;

синтетичної шкіри;

текстильних кросівок із легкими та середніми забрудненнями;

комбінованих матеріалів.

Другий рецепт для стійких плям і жовтизни на білій тканині

Якщо на текстильних кросівках уже помітна жовтизна або забруднення давно встигли в'їстися у тканину, краще скористатися іншим домашнім способом.

Для приготування суміші змішайте:

2 ст. л. 3% перекису водню;

1 ст. л. харчової соди.

У результаті утвориться густа паста, яку легко нанести на проблемні місця. Цей варіант краще справляється зі стійкими плямами та допомагає освіжити білі текстильні поверхні. Водночас його не рекомендують використовувати на кольорових вставках без попереднього тестування.

Як правильно почистити білі кросівки

Дотримуйтеся простої інструкції:

Очистьте взуття від сухого пилу, піску та дрібного сміття м'якою щіткою. Нанесіть обраний розчин на губку або стару зубну щітку й акуратно очищайте поверхню круговими рухами. Особливу увагу приділіть підошві, носкам і гумовим деталям. Залиште суміш діяти приблизно на 10–15 хвилин. Після ретельно протріть взуття чистою вологою тканиною, щоб видалити залишки засобу. Залиште висихати природним способом у затіненому місці. Для додаткового захисту можна використовувати водовідштовхувальні спреї.

Для яких матеріалів ці засоби не підходять

Попри ефективність домашніх засобів, вони підходять не для всіх видів взуття. Не варто використовувати перекис водню на:

натуральній шкірі;

замші;

нубуку.

Також обов'язково протестуйте будь-який розчин на непомітній ділянці, якщо кросівки мають кольорові вставки або декоративні елементи.

Помилки, які можуть зіпсувати взуття

Під час чищення не можна:

використовувати гарячу воду;

залишати суміш довше ніж на 15-20 хвилин;

терти поверхню металевими щітками;

сушити кросівки на батареї, біля обігрівача або під прямими сонячними променями.

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