Як відіпрати одяг від полуниці за 20 хвилин: простий лайфхак

Видалення плям від полуниці на одягу. Колаж: Новини.LIVE

Літо неможливо уявити без солодкої соковитої полуниці. Але часом трапляються невдачі — яскраво-червоні сліди на одязі. Особливо прикро, якщо забруднилися білі речі. На щастя, є простий лайфхак, який допоможе позбутися плям всього за 20 хвилин без дорогих засобів.

Новини.LIVE ділиться з вами простою порадою, яка поверне чистоту вашому одягу.

Чому плями від полуниці так важко вивести

Полуниця містить природні пігменти та дубильні речовини, які швидко проникають у волокна тканини. Якщо одразу не випрати, барвники міцно закріпляться. А погіршити ситуацію може прання у гарячій воді. Адже висока температура лише допомагає пігменту в'їстися у тканину.

Як вивести плями від полуниці з одягу: покрокова інструкція

Крок 1. Промийте пляму холодною водою

Виверніть одяг навиворіт і підставте забруднену ділянку під струмінь холодної проточної води приблизно на хвилину. Вода повинна проходити через тканину, виштовхуючи пляму із волокон.

Крок 2. Приготуйте засіб для виведення плям

Для ефективного видалення плями знадобляться два прості інгредієнти:

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1 ст. л. білого оцту;

1 ст. л. засобу для миття посуду.

Змішайте компоненти в невеликій ємності та нанесіть суміш безпосередньо на забруднення. Легкими круговими рухами втирайте засіб пальцями або м'якою губкою. Оцет допомагає послабити зв'язок між пігментом полуниці та тканиною, а мийний засіб розчиняє залишки соку та цукру.

Крок 3. Зачекайте 10 хвилин

Після нанесення суміші залиште її на тканині приблизно на 10 хвилин. За цей час активні компоненти почнуть розщеплювати забруднення та витягувати його з волокон. Важливо стежити, щоб суміш не висихала на поверхні одягу. Після завершення часу ретельно промийте ділянку холодною водою.

Крок 4. Видаліть залишки плями перекисом водню

Для білого одягу також додатково можна використати 3% перекису водню. Нанесіть невелику кількість засобу на проблемну ділянку та зачекайте кілька хвилин. Перекис діє як м'який відбілювач, який руйнує пігментні сполуки та допомагає повернути тканині чистий вигляд.

Крок 5. Ретельно прополощіть тканину

Після обробки добре промийте річ холодною водою, щоб змити залишки перекису та мийних засобів.

Крок 6. Перевірте результат перед сушінням

Огляньте очищену ділянку при денному світлі. Якщо пляма зникла повністю, залиште одяг висихати. Якщо ж помітний навіть слабкий контур забруднення, повторіть обробку.

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