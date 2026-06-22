Как отстирать пятна от клубники с одежды за 20 минут: простой лайфхак

Удаление пятен от клубники с одежды. Коллаж: Новини.LIVE

Лето невозможно представить без сладкой сочной клубники. Но иногда случаются неприятности — ярко-красные пятна на одежде. Особенно досадно, если запачкались белые вещи. К счастью, есть простой лайфхак, который поможет избавиться от пятен всего за 20 минут без дорогих средств.

Новини.LIVE делится с вами простым советом, который вернет чистоту вашей одежде.

Почему пятна от клубники так трудно вывести

Клубника содержит природные пигменты и дубильные вещества, которые быстро проникают в волокна ткани. Если сразу не постирать, красители прочно закрепятся. А ухудшить ситуацию может стирка в горячей воде. Ведь высокая температура только способствует тому, что пигмент въедается в ткань.

Как вывести пятна от клубники с одежды: пошаговая инструкция

Шаг 1. Промойте пятно холодной водой

Выверните одежду наизнанку и подержите загрязнённый участок под струёй холодной проточной воды примерно на минуту. Вода должна проходить через ткань, выталкивая пятно из волокон.

Шаг 2. Приготовьте средство для выведения пятен

Для эффективного удаления пятна понадобятся два простых ингредиента:

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1 ст. л. белого уксуса;

1 ст. л. средства для мытья посуды.

Смешайте компоненты в небольшой емкости и нанесите смесь непосредственно на загрязнение. Легкими круговыми движениями втирайте средство пальцами или мягкой губкой. Уксус помогает ослабить связь между пигментом клубники и тканью, а моющее средство растворяет остатки сока и сахара.

Шаг 3. Подождите 10 минут

После нанесения смеси оставьте ее на ткани примерно на 10 минут. За это время активные компоненты начнут расщеплять пятно и вытягивать его из волокон. Важно следить, чтобы смесь не высохла на поверхности одежды. По истечении времени тщательно промойте участок холодной водой.

Шаг 4. Удалите остатки пятна перекисью водорода

Для белой одежды также можно дополнительно использовать 3% перекись водорода. Нанесите небольшое количество средства на проблемный участок и подождите несколько минут. Перекись действует как мягкий отбеливатель, который разрушает пигментные соединения и помогает вернуть ткани чистый вид.

Шаг 5. Тщательно прополощите ткань

После обработки хорошо промойте вещь холодной водой, чтобы смыть остатки перекиси и моющих средств.

Шаг 6. Проверьте результат перед сушкой

Осмотрите очищенный участок при дневном свете. Если пятно исчезло полностью, оставьте одежду сохнуть. Если заметен даже слабый контур загрязнения, повторите обработку.

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