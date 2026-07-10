Чем почистить белые кроссовки: раствор из двух простых ингредиентов вернет белизну

Очистка белых кроссовок от грязи и желтизны. Коллаж: Новини.LIVE

Белые кроссовки придают любому образу легкость и свежесть. Но поддерживать их безупречный вид не так уж и просто. Пыль, темные потертости, налет на подошве и желтизна могут появиться уже после нескольких выходов на улицу. К счастью, вернуть обуви белизну можно без дорогих средств. Есть простой и эффективный домашний раствор, который состоит всего из двух ингредиентов.

Новини.LIVE рассказывает, чем чистить белые кроссовки, чтобы они всегда выглядели опрятно.

Домашний раствор, который поможет удалить грязь и вернуть белизну

Этот способ рекомендуют даже крупные бренды кроссовок. Он подходит для большинства видов загрязнений.

Вам понадобится:

2 ст. л. 3% перекиси водорода;

1 ст. л. средства для мытья посуды.

Хорошо перемешайте ингредиенты до однородной консистенции. Перекись водорода мягко осветляет загрязненные участки и помогает избавиться от желтизны, а средство для мытья посуды эффективно растворяет жир, дорожную пыль и грязь, которые скапливаются на поверхности обуви.

Читайте также:

Этот способ лучше всего подходит для:

белой резины;

синтетической кожи;

текстильных кроссовок с легкими и средними загрязнениями;

комбинированных материалов.

Второй рецепт для стойких пятен и желтизны на белой ткани

Если на текстильных кроссовках уже заметна желтизна или загрязнения давно успели въесться в ткань, лучше воспользоваться другим домашним способом.

Для приготовления смеси смешайте:

2 ст. л. 3% перекиси водорода;

1 ст. л. пищевой соды.

В результате получится густая паста, которую легко нанести на проблемные места. Этот вариант лучше справляется со стойкими пятнами и помогает освежить белые текстильные поверхности. В то же время его не рекомендуют использовать на цветных вставках без предварительного тестирования.

Как правильно почистить белые кроссовки

Следуйте простой инструкции:

Очистите обувь от сухой пыли, песка и мелкого мусора мягкой щеткой. Нанесите выбранный раствор на губку или старую зубную щетку и аккуратно очищайте поверхность круговыми движениями. Особое внимание уделите подошве, носкам и резиновым деталям. Оставьте смесь действовать примерно на 10-15 минут. Затем тщательно протрите обувь чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки средства. Оставьте высыхать естественным образом в затененном месте. Для дополнительной защиты можно использовать водоотталкивающие спреи.

Для каких материалов эти средства не подходят

Несмотря на эффективность домашних средств, они подходят не для всех видов обуви. Не стоит использовать перекись водорода на:

натуральной коже;

замше;

нубуке.

Также обязательно протестируйте любой раствор на незаметном участке, если кроссовки имеют цветные вставки или декоративные элементы.

Ошибки, которые могут испортить обувь

Во время чистки нельзя:

использовать горячую воду;

оставлять смесь дольше, чем на 15-20 минут;

тереть поверхность металлическими щетками;

сушить кроссовки на батарее, возле обогревателя или под прямыми солнечными лучами.

Делимся другими полезными лайфхаками

Как избавиться от пятен от клубники на одежде всего за 20 минут.

Как отбелить грязные белые носки буквально за три минуты.

Как часто нужно менять постельное белье летом, чтобы сохранить здоровье и комфорт во время сна.