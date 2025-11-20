Какие удобрения можно вносить зимой по снегу - перечень, нормы и влияние на урожайность

Человек держит удобрения в руке. Фото: iStockphoto

Некоторые удобрения работают даже зимой, когда грядки покрыты снегом. Талая вода разносит питательные элементы глубже, помогая почве восстановиться и накопить ресурсы до весны. Такая подкормка дает растениям сильный старт и повышает урожайность.

Новини.LIVE объясняет, какие удобрения можно вносить по снегу и почему зимой они действуют эффективнее всего.

Почему стоит подкармливать зимой

За сезон почва истощается и теряет значительную часть питательных веществ. Зимние удобрения действуют медленно, зато равномерно, а талая вода переносит их в глубину. Такой способ особенно эффективен для плодовых деревьев, ягодников и многолетников.

Древесный уголь

Это натуральное удобрение, которое:

укрепляет корни;

повышает иммунитет;

уменьшает риск грибковых болезней.

Подходит для лука, чеснока, кустов и деревьев. Уголь добавляет почве легкости и улучшает ее структуру. Норма: 1 стакан на 1 м².

Суперфосфат

Зимой переходит в форму, доступную весной. Нужен для:

мощной корневой системы;

формирования цветочных почек.

Идеален для малины, смородины, клубники, винограда. Ранней весной растения откликаются на него быстрым ростом. Норма: 30-40 г на 1 м².

Калийные удобрения

Сульфат калия укрепляет растения и помогает пережить морозы. Его можно рассыпать прямо по снегу — талая вода все сделает. Калий повышает устойчивость к болезням и погодным стрессам. Норма: 15-25 г на 1 м².

Органические подкормки

Подойдут:

компост;

перегной;

костная мука.

Наносят слоем 2-3 см. За зиму органика частично попадает в почву и обогащает ее гумусом. Костная мука работает как медленный, но долгий источник фосфора. Норма: 100-200 г на 1 м².

