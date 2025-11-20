Какие удобрения можно вносить зимой по снегу - перечень, нормы и влияние на урожайность

Эти удобрения работают даже по снегу — урожай вырастет весной
Некоторые удобрения работают даже зимой, когда грядки покрыты снегом. Талая вода разносит питательные элементы глубже, помогая почве восстановиться и накопить ресурсы до весны. Такая подкормка дает растениям сильный старт и повышает урожайность.
Новини.LIVE объясняет, какие удобрения можно вносить по снегу и почему зимой они действуют эффективнее всего.
Почему стоит подкармливать зимой
За сезон почва истощается и теряет значительную часть питательных веществ. Зимние удобрения действуют медленно, зато равномерно, а талая вода переносит их в глубину. Такой способ особенно эффективен для плодовых деревьев, ягодников и многолетников.
Древесный уголь
Это натуральное удобрение, которое:
- укрепляет корни;
- повышает иммунитет;
- уменьшает риск грибковых болезней.
Подходит для лука, чеснока, кустов и деревьев. Уголь добавляет почве легкости и улучшает ее структуру. Норма: 1 стакан на 1 м².
Суперфосфат
Зимой переходит в форму, доступную весной. Нужен для:
- мощной корневой системы;
- формирования цветочных почек.
Идеален для малины, смородины, клубники, винограда. Ранней весной растения откликаются на него быстрым ростом. Норма: 30-40 г на 1 м².
Калийные удобрения
Сульфат калия укрепляет растения и помогает пережить морозы. Его можно рассыпать прямо по снегу — талая вода все сделает. Калий повышает устойчивость к болезням и погодным стрессам. Норма: 15-25 г на 1 м².
Органические подкормки
Подойдут:
- компост;
- перегной;
- костная мука.
Наносят слоем 2-3 см. За зиму органика частично попадает в почву и обогащает ее гумусом. Костная мука работает как медленный, но долгий источник фосфора. Норма: 100-200 г на 1 м².
