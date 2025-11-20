Відео
Головна Дім та город Ці добрива працюють навіть по снігу — врожай зросте навесні

Ці добрива працюють навіть по снігу — врожай зросте навесні

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 19:58
Оновлено: 16:08
Які добрива можна вносити взимку по снігу - перелік, норми та вплив на урожайність
Людина тримає добрива в руці. Фото: iStockphoto

Деякі добрива працюють навіть узимку, коли грядки вкриті снігом. Тала вода розносить поживні елементи глибше, допомагаючи ґрунту відновитися та накопичити ресурси до весни. Таке підживлення дає рослинам сильний старт і підвищує урожайність.

Новини.LIVE пояснює, які добрива можна вносити по снігу й чому взимку вони діють найефективніше.

Читайте також:

Чому варто підживлювати взимку

За сезон ґрунт виснажується й втрачає значну частину поживних речовин. Зимові добрива діють повільно, зате рівномірно, а тала вода переносить їх у глибину. Такий спосіб особливо ефективний для плодових дерев, ягідників і багаторічників.

Деревне вугілля

Це натуральне добриво, яке:

  • зміцнює коріння;
  • підвищує імунітет;
  • зменшує ризик грибкових хвороб.

Підходить для цибулі, часнику, кущів і дерев. Вугілля додає ґрунту легкості та покращує його структуру. Норма: 1 склянка на 1 м².

Суперфосфат

Узимку переходить у форму, доступну навесні. Потрібен для:

  • потужної кореневої системи;
  • формування квіткових бруньок.

Ідеальний для малини, смородини, полуниці, винограду. Ранньою весною рослини відгукуються на нього швидким ростом. Норма: 30-40 г на 1 м².

Калійні добрива

Сульфат калію зміцнює рослини та допомагає пережити морози. Його можна розсипати прямо по снігу — тала вода все зробить. Калій підвищує стійкість до хвороб та погодних стресів. Норма: 15-25 г на 1 м².

Органічні підживлення

Підійдуть:

  • компост;
  • перегній;
  • кісткове борошно.

Наносять шаром 2-3 см. За зиму органіка частково потрапляє в ґрунт і збагачує його гумусом. Кісткове борошно працює як повільне, але довге джерело фосфору. Норма: 100-200 г на 1 м².

Ми пояснювали те, як посадити кабачки восени так, щоб навесні отримати дружні сходи.

Також розповідали про те, що робити господарям, які не встигли обробити сад восени.

Раніше повідомлялося про те, яку падалицю можна відправляти в компост, а яку обов’язково треба утилізувати.

врожай сніг зима добрива поради город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
