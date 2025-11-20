Які добрива можна вносити взимку по снігу - перелік, норми та вплив на урожайність

Людина тримає добрива в руці. Фото: iStockphoto

Деякі добрива працюють навіть узимку, коли грядки вкриті снігом. Тала вода розносить поживні елементи глибше, допомагаючи ґрунту відновитися та накопичити ресурси до весни. Таке підживлення дає рослинам сильний старт і підвищує урожайність.

Новини.LIVE пояснює, які добрива можна вносити по снігу й чому взимку вони діють найефективніше.

Чому варто підживлювати взимку

За сезон ґрунт виснажується й втрачає значну частину поживних речовин. Зимові добрива діють повільно, зате рівномірно, а тала вода переносить їх у глибину. Такий спосіб особливо ефективний для плодових дерев, ягідників і багаторічників.

Деревне вугілля

Це натуральне добриво, яке:

зміцнює коріння;

підвищує імунітет;

зменшує ризик грибкових хвороб.

Підходить для цибулі, часнику, кущів і дерев. Вугілля додає ґрунту легкості та покращує його структуру. Норма: 1 склянка на 1 м².

Суперфосфат

Узимку переходить у форму, доступну навесні. Потрібен для:

потужної кореневої системи;

формування квіткових бруньок.

Ідеальний для малини, смородини, полуниці, винограду. Ранньою весною рослини відгукуються на нього швидким ростом. Норма: 30-40 г на 1 м².

Калійні добрива

Сульфат калію зміцнює рослини та допомагає пережити морози. Його можна розсипати прямо по снігу — тала вода все зробить. Калій підвищує стійкість до хвороб та погодних стресів. Норма: 15-25 г на 1 м².

Органічні підживлення

Підійдуть:

компост;

перегній;

кісткове борошно.

Наносять шаром 2-3 см. За зиму органіка частково потрапляє в ґрунт і збагачує його гумусом. Кісткове борошно працює як повільне, але довге джерело фосфору. Норма: 100-200 г на 1 м².

