Эти цветы притягивают в дом богатство: что посадить на клумбе

Наши предки всегда наделяли растения особой силой. Верили, одни являются целебными и дарят семье счастье, другие же способны навредить, принести неурядицы и ссоры. Эти знания пережили не одно столетие и сегодня многие украинцы обращаются к мудрости прадедов. Народные приметы говорят, есть несколько особых цветов, которые притягивают хозяевам богатство.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы наши предки сажали во дворе, чтобы в доме всегда царил достаток.

Какие три цветка притягивают деньги в дом — народные приметы

Пионы

Нежное растение, цветущее на клумбах украинцев с мая по июнь, в древности называлось "панский цветок". Его высаживали в саду состоятельные люди, как благодарность судьбе. Верили, он помогает сохранить достаток и притянуть деньги. И чем пышнее пионы цветут, тем богаче будет семья. Особенно благоприятно высаживать у входа или рядом с домом.

Бархатцы

Бархатцы — символ Украины и родного дома. Раньше их высаживали возле каждого дома как оберег от всего злого. Часто они росли вдоль дорожек или у ворот. Некоторые народные приметы утверждают, если эти цветы растут во дворе, семья обязательно будет жить в благополучии и достатке.

А еще бархатцы часто сажали в саду, на огороде или в междурядье, ведь благодаря своему сильному аромату растение отпугивает большинство вредителей. Его корни также улучшают структуру почвы, выделяют вещества, убивающие почвенных паразитов и обеззараживают землю. Для наших прадедов урожай был едва ли не главным богатством, поэтому неудивительно, что цветок-защитник приобрел большую славу и уважение.

Ноготки (календула)

Ноготки также связывают с финансовой удачей. Приметы говорят, что эти яркие цветы притягивают в дом хозяев положительную энергию. Кто посадит календулу возле дома, тот привлечет успех во всех делах. Если это растение цветет долго и пышно, семью ждут добрые перемены и благодать.

