Ці квіти притягують у дім багатство: що посадити на клумбі

Ці квіти притягують у дім багатство: що посадити на клумбі

Дата публікації: 18 березня 2026 23:45
Посадка квітів на подвір'ї. Фото: depositphotos.com

Наші предки завжди наділяли рослини особливою силою. Вірили, одні є цілющими й дарують родині щастя, інші ж здатні нашкодити, принести негаразди й сварки. Ці знання пережили не одне століття й сьогодні багато українців звертаються до мудрості прадідів. Народні прикмети говорять, є кілька особливих квітів, які притягують господарям багатство.

Новини.LIVE розповідає, які квіти наші предки садили на подвір'ї, щоб в оселі завжди панував достаток.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
