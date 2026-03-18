Ці квіти притягують у дім багатство: що посадити на клумбі

Посадка квітів на подвір'ї. Фото: depositphotos.com

Наші предки завжди наділяли рослини особливою силою. Вірили, одні є цілющими й дарують родині щастя, інші ж здатні нашкодити, принести негаразди й сварки. Ці знання пережили не одне століття й сьогодні багато українців звертаються до мудрості прадідів. Народні прикмети говорять, є кілька особливих квітів, які притягують господарям багатство.

Новини.LIVE розповідає, які квіти наші предки садили на подвір'ї, щоб в оселі завжди панував достаток.

Які три квітки притягують гроші у дім — народні прикмети

Півонії

Ніжна рослина, що цвіте на клумбах українців з травня по червень, у давнину мала назву "панська квітка". Її висаджували в саду заможні люди, як вдячність долі. Вірили, вона допомагає зберегти достаток та притягнути гроші. І чим рясніше півонії квітнуть, тим багатшою буде родина. Особливо сприятливо висаджувати біля входу або поруч із будинком.

Чорнобривці

Чорнобривці — символ України та рідного дому. У давнину їх висаджували біля кожної хати як оберіг від усього злого. Часто вони росли вздовж доріжок або біля воріт. Деякі народні прикмети стверджують, якщо ці квіти ростуть на подвір'ї, родина обов'язково житиме у добробуті та достатку.

А ще чорнобривці часто садили у саду, на городі або у міжрядді, адже завдяки своєму сильному аромату рослина відлякує більшість шкідників. Її коріння також покращує структуру ґрунту, виділяє речовини, що вбивають ґрунтових паразитів та знезаражують землю. Для наших прадідів врожай був чи не головним багатством, тож не дивно, що квітка-захисник набула великої слави та поваги.

Нагідки (календула)

Нагідки також пов'язують із фінансовою удачею. Прикмети говорять, що ці яскраві квіти притягують в оселю господарів позитивну енергію. Хто посадить календулу біля дому, той залучить успіх в усіх справах. Якщо ця рослина цвіте довго та пишно, на родину чекають добрі зміни та благодать.

