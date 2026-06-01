Что нельзя сажать возле малины: растения, которые уничтожат ваш урожай

Не редко дачники сталкиваются с проблемой, когда малина болеет, страдает от вредителей или же плохо плодоносит. Причина часто кроется не в уходе, а в культурах, которые растут рядом. Есть растения, которые могут буквально уничтожить урожай малины. Ягоды просто не будут формироваться.

Растения, которые нельзя сажать рядом с малиной

Клубника

Такое соседство на участке может создать немало проблем, ведь обе культуры имеют схожие потребности в поливе и питательных веществах. Постоянная конкуренция за ресурсы не дает нормально развиваться ни малине, ни клубнике. Также у этих культур общие болезни и вредители.

Смородина

Со временем ягодные кусты начинают бороться за калий и фосфор. Также рядом с такими насаждениями часто появляется стеклянница — опасный вредитель, который повреждает побеги и может быстро распространиться по всему участку.

Петрушка

Петрушка выделяет вещества, способные подавлять развитие корневой системы малины. Из-за такого соседства малина:

замедляет рост;

формирует меньше молодых побегов;

хуже плодоносит.

Картофель, томаты и перец

Наиболее опасными соседями для малины считаются представители семейства пасленовых. Главная угроза — они могут быть источником фитофтороза и других грибковых заболеваний.

Если болезнь появилась на картофеле, томатах или перце, она 100% "прыгнет" на кусты малины. И это приведет к снижению урожая. Поэтому важно высаживать пасленовые культуры минимум в двух метрах от малины, а по возможности — еще дальше.

Что посадить возле малины для хорошего урожая

Один из лучших соседей для малинника — чеснок. Он сам хорошо растет рядом с ягодным кустом, а еще:

положительно влияет на состояние почвы;

может помочь предотвратить развитие грибковых болезней;

защищает от тли, паутинного клеща, малинового жука, муравьев.

