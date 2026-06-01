Що не можна садити біля малини: рослини, які знищать ваш врожай

Вирощування малини на ділянці. Колаж: Новини.LIVE

Не рідко дачники стикаються з проблемою, коли малина хворіє, страждає від шкідників або ж погано плодоносить. Причина часто криється не у догляді, а у культурах, які ростуть поруч. Є рослини, які можуть буквально знищити врожай малини. Ягоди просто не будуть формуватися.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна садити біля малини, щоб не втратити врожай солодких ягід.

Рослини, які не можна садити поруч із малиною

Полуниця

Таке сусідство на ділянці може створити чимало проблем, адже обидві культури мають схожі потреби у поливі та поживних речовинах. Постійна конкуренція за ресурси не дає нормально розвиватися ні малині, ні полуниці. Також у цих культур спільні хвороби та шкідники.

Смородина

Читайте також:

З часом ягідні кущі починають боротися за калій і фосфор. Також поруч із такими насадженнями часто з'являється склівка — небезпечний шкідник, який пошкоджує пагони та може швидко поширитися по всій ділянці.

Петрушка

Петрушка виділяє речовини, що здатні пригнічувати розвиток кореневої системи малини. Через таке сусідство малина:

сповільнює ріст;

формує менше молодих пагонів;

гірше плодоносить.

Картопля, томати та перець

Найбільш небезпечними сусідами для малини вважаються представники родини пасльонових. Головна загроза — вони можуть бути джерелом фітофторозу та інших грибкових захворювань.

Якщо хвороба з'явилася на картоплі, томатах або перці, вона 100% "стрибне" на кущі малини. І це приведе до зниження врожаю. Тому важливо висаджувати пасльонові культури щонайменше за два метри від малини, а за можливості — ще далі.

Що посадити біля малини для гарного врожаю

Один з найкращих сусідів для малинника — часник. Він сам добре росте поруч із ягідним кущем, а ще:

позитивно впливає на стан ґрунту;

може допомогти запобігти розвитку грибкових хвороб;

захищає від попелиці, павутинного кліща, малинового жука, мурах.

Також ділимося іншими цікавими темами з садівництва

Як обробити сливи навесні та влітку, щоб врятувати плоди від черв'яків.

Які прості правила допоможуть виростити великий врожай лохини.

Як правильно поливати полуницю, щоб кущі давали більше солодких ягід.