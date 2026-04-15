Главная Дом и огород Эти растения нужно обрезать в апреле: будут пышно цвести весь сезон

Эти растения нужно обрезать в апреле: будут пышно цвести весь сезон

Дата публикации 15 апреля 2026 23:45
Какие растения нужно обрезать в апреле 2026 для пышного цветения весной и летом
Садовник обрезает кусты розы. Фото: Pinterest

Обрезка растений весной — это не просто косметическая процедура, а ключ к здоровому и красивому саду. Есть ряд культур, которые нуждаются в таком уходе именно в апреле. Своевременная и правильная обрезка подарит пышное цветение весной и летом.

Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, какие растения следует обрезать в апреле, чтобы получить роскошный сад.

Какие пять растений нужно обрезать в апреле для пышного цветения

Гортензия

Это настоящая звезда сада с большими конусовидными соцветиями. Она цветет на побегах текущего года, поэтому обрезка в апреле только улучшает результат. Что нужно сделать:

  • укоротить прошлогодние побеги примерно на треть или даже наполовину;
  • оставить сильные почки для нового роста.
Розы

Обрезка роз в апреле — один из главных секретов их пышного цветения. Она помогает не только сформировать красивый куст, но и защитить растение от заболеваний.

Как обрезать правильно:

  • удалить сухие, поврежденные и больные ветви;
  • срезать слабые и те, что растут внутрь куста;
  • оставить сильные побеги, направленные наружу.
Кариоптерис

Этот декоративный кустарник прекрасно подходит для небольших участков и добавляет саду ярких сине-фиолетовых оттенков в конце лета. Поскольку растение цветет на новых побегах, его смело можно обрезать в апреле. Получить густую крону и обильное позднее цветение можно, если:

  • укоротить куст до высоты около 25-30 см;
  • не бояться сильной обрезки — он быстро восстановится.
Скумпия

Скумпия привлекает не только своим необычным видом, но и декоративной листвой. Чтобы она выглядела максимально эффектно, ее стоит обрезать именно в апреле. Что важно:

  • удалить старые и поврежденные ветви;
  • часть старых побегов срезать почти до основания;
  • придать кусту желаемую форму.
Лапчатка кустовая

Лапчатка кустарниковая — неприхотливое растение, которое способно цвести несколько месяцев подряд. Но без правильной обрезки она быстро теряет форму. Как ухаживать:

  • удалить несколько самых старых и толстых веток у основания;
  • проредить куст для лучшего доступа воздуха.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
