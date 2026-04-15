Какие растения нужно обрезать в апреле 2026 для пышного цветения весной и летом

Эти растения нужно обрезать в апреле: будут пышно цвести весь сезон
Обрезка растений весной — это не просто косметическая процедура, а ключ к здоровому и красивому саду. Есть ряд культур, которые нуждаются в таком уходе именно в апреле. Своевременная и правильная обрезка подарит пышное цветение весной и летом.
Новини.LIVE со ссылкой на Martha Stewart рассказывает, какие растения следует обрезать в апреле, чтобы получить роскошный сад.
Какие пять растений нужно обрезать в апреле для пышного цветения
Гортензия
Это настоящая звезда сада с большими конусовидными соцветиями. Она цветет на побегах текущего года, поэтому обрезка в апреле только улучшает результат. Что нужно сделать:
- укоротить прошлогодние побеги примерно на треть или даже наполовину;
- оставить сильные почки для нового роста.
Розы
Обрезка роз в апреле — один из главных секретов их пышного цветения. Она помогает не только сформировать красивый куст, но и защитить растение от заболеваний.
Как обрезать правильно:
- удалить сухие, поврежденные и больные ветви;
- срезать слабые и те, что растут внутрь куста;
- оставить сильные побеги, направленные наружу.
Кариоптерис
Этот декоративный кустарник прекрасно подходит для небольших участков и добавляет саду ярких сине-фиолетовых оттенков в конце лета. Поскольку растение цветет на новых побегах, его смело можно обрезать в апреле. Получить густую крону и обильное позднее цветение можно, если:
- укоротить куст до высоты около 25-30 см;
- не бояться сильной обрезки — он быстро восстановится.
Скумпия
Скумпия привлекает не только своим необычным видом, но и декоративной листвой. Чтобы она выглядела максимально эффектно, ее стоит обрезать именно в апреле. Что важно:
- удалить старые и поврежденные ветви;
- часть старых побегов срезать почти до основания;
- придать кусту желаемую форму.
Лапчатка кустовая
Лапчатка кустарниковая — неприхотливое растение, которое способно цвести несколько месяцев подряд. Но без правильной обрезки она быстро теряет форму. Как ухаживать:
- удалить несколько самых старых и толстых веток у основания;
- проредить куст для лучшего доступа воздуха.
Читайте Новини.LIVE!