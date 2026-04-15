Які рослини слід обрізати у квітні 2026 для пишного цвітіння навесні та влітку

Ці рослини потребують обрізки у квітні: пишно цвістимуть увесь сезон
Обрізка рослин навесні — це не просто косметична процедура, а ключ до здорового та красивого саду. Є ряд культур, які потребують такого догляду саме у квітні. Вчасна та правильна обрізка подарує пишне цвітіння навесні та влітку.
Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає, які рослини слід обрізати у квітні, щоб отримати розкішний сад.
Які п'ять рослин потрібно обрізати у квітні для пишного цвітіння
Гортензія
Це справжня зірка саду з великими конусоподібними суцвіттями. Вона цвіте на пагонах поточного року, тому обрізка у квітні лише покращує результат. Що потрібно зробити:
- вкоротити торішні пагони приблизно на третину або навіть наполовину;
- залишити сильні бруньки для нового росту.
Троянди
Обрізка троянд у квітні — один із головних секретів їхнього пишного цвітіння. Вона допомагає не лише сформувати красивий кущ, а й захистити рослину від захворювань.
Як обрізати правильно:
- видалити сухі, пошкоджені та хворі гілки;
- зрізати слабкі та ті, що ростуть усередину куща;
- залишити сильні пагони, спрямовані назовні.
Каріоптерис
Цей декоративний кущ чудово підходить для невеликих ділянок і додає саду яскравих синьо-фіолетових відтінків наприкінці літа. Оскільки рослина цвіте на нових пагонах, її сміливо можна обрізати у квітні. Отримати густу крону і рясне пізнє цвітіння можна, якщо:
- вкоротити кущ до висоти близько 25-30 см;
- не боятися сильного обрізання — він швидко відновиться.
Скумпія
Скумпія приваблює не лише своїм незвичайним виглядом, а й декоративним листям. Щоб вона виглядала максимально ефектно, її варто обрізати саме у квітні. Що важливо:
- видалити старі та пошкоджені гілки;
- частину старих пагонів зрізати майже до основи;
- надати кущу бажаної форми.
Перстач кущовий
Перстач кущовий — невибаглива рослина, яка здатна цвісти кілька місяців поспіль. Але без правильної обрізки він швидко втрачає форму. Як доглядати:
- видалити кілька найстаріших і товстих гілок біля основи;
- прорідити кущ для кращого доступу повітря.
