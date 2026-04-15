Які рослини слід обрізати у квітні 2026 для пишного цвітіння навесні та влітку

Обрізка рослин навесні — це не просто косметична процедура, а ключ до здорового та красивого саду. Є ряд культур, які потребують такого догляду саме у квітні. Вчасна та правильна обрізка подарує пишне цвітіння навесні та влітку.

Які п'ять рослин потрібно обрізати у квітні для пишного цвітіння

Гортензія

Це справжня зірка саду з великими конусоподібними суцвіттями. Вона цвіте на пагонах поточного року, тому обрізка у квітні лише покращує результат. Що потрібно зробити:

вкоротити торішні пагони приблизно на третину або навіть наполовину;

залишити сильні бруньки для нового росту.

Троянди

Обрізка троянд у квітні — один із головних секретів їхнього пишного цвітіння. Вона допомагає не лише сформувати красивий кущ, а й захистити рослину від захворювань.

Як обрізати правильно:

видалити сухі, пошкоджені та хворі гілки;

зрізати слабкі та ті, що ростуть усередину куща;

залишити сильні пагони, спрямовані назовні.

Каріоптерис

Цей декоративний кущ чудово підходить для невеликих ділянок і додає саду яскравих синьо-фіолетових відтінків наприкінці літа. Оскільки рослина цвіте на нових пагонах, її сміливо можна обрізати у квітні. Отримати густу крону і рясне пізнє цвітіння можна, якщо:

вкоротити кущ до висоти близько 25-30 см;

не боятися сильного обрізання — він швидко відновиться.

Скумпія

Скумпія приваблює не лише своїм незвичайним виглядом, а й декоративним листям. Щоб вона виглядала максимально ефектно, її варто обрізати саме у квітні. Що важливо:

видалити старі та пошкоджені гілки;

частину старих пагонів зрізати майже до основи;

надати кущу бажаної форми.

Перстач кущовий

Перстач кущовий — невибаглива рослина, яка здатна цвісти кілька місяців поспіль. Але без правильної обрізки він швидко втрачає форму. Як доглядати:

видалити кілька найстаріших і товстих гілок біля основи;

прорідити кущ для кращого доступу повітря.

