Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Эти растения быстро захватывают участок — не сажайте их в саду

Эти растения быстро захватывают участок — не сажайте их в саду

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 07:32
обновлено: 14:59
Что нельзя сажать в саду - пять инвазивных луковичных растений
Колокольчики растут в саду. Фото: Freepik

Некоторые луковичные выглядят красиво, но ведут себя агрессивно — быстро разрастаются, вытесняют другие растения и превращают участок в чащу. В 2025 году эксперты назвали пять самых опасных видов.

Новини.LIVE объясняет, каких луковичных стоит избегать и чем их можно безопасно заменить.

Реклама
Читайте также:

Подснежник сибирский

Цветы привлекательные, но растение размножается стремительно — семенами и мелкими луковицами. Оно быстро захватывает территорию и вытесняет другие виды. Из-за глубокого укоренения оно способно восстанавливаться даже после полного выкапывания.
Чем заменить: пушкиния или синий флокс — декоративные, но не агрессивные.

Испанский колокольчик (гиацинтоидес)

Весенний многолетник, который расползается чрезвычайно активно и подавляет местную флору. Из-за быстрого самосева он за один сезон может занять несколько квадратных метров и вытеснить деликатные виды.
Альтернатива: вирджинский колокольчик, который цветет ранней весной и не вредит экосистеме.

Итальянский аронник

Любит тень и влагу, растет коврами и вытесняет другие растения. К тому же токсичен для людей и животных. Если аронник укоренится, вывести его почти невозможно — он быстро восстанавливается даже после глубокого удаления.
Чем заменить: зубчатая кардимина — изящное и безопасное тенелюбивое растение.

Звезда Вифлеема

Один из самых агрессивных видов: образует плотные заросли, от которых почти невозможно избавиться. Ее луковицы быстро размножаются под землей, поэтому растение продолжает появляться даже после полного удаления надземной части.
Альтернатива: болотный калужник — компактный, неприхотливый и не распространяется агрессивно.

Бермудская кислица

Быстро разрастается подземными побегами и мелкими луковицами, захватывая большие площади. Из-за агрессивного распространения она легко вытесняет культурные растения и превращает грядки в сплошной ковер.
Чем заменить: кислица обыкновенная — выглядит похоже, но не вредит окружающей среде.

Мы объясняли то, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок.

Также рассказывали о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Ранее сообщалось о том, какое удобрение вносить в почву, чтобы в следующем сезоне урожай картофеля поразил.

растения советы огород сад дом
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации