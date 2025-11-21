Что нельзя сажать в саду - пять инвазивных луковичных растений

Колокольчики растут в саду. Фото: Freepik

Некоторые луковичные выглядят красиво, но ведут себя агрессивно — быстро разрастаются, вытесняют другие растения и превращают участок в чащу. В 2025 году эксперты назвали пять самых опасных видов.

Новини.LIVE объясняет, каких луковичных стоит избегать и чем их можно безопасно заменить.

Подснежник сибирский

Цветы привлекательные, но растение размножается стремительно — семенами и мелкими луковицами. Оно быстро захватывает территорию и вытесняет другие виды. Из-за глубокого укоренения оно способно восстанавливаться даже после полного выкапывания.

Чем заменить: пушкиния или синий флокс — декоративные, но не агрессивные.

Испанский колокольчик (гиацинтоидес)

Весенний многолетник, который расползается чрезвычайно активно и подавляет местную флору. Из-за быстрого самосева он за один сезон может занять несколько квадратных метров и вытеснить деликатные виды.

Альтернатива: вирджинский колокольчик, который цветет ранней весной и не вредит экосистеме.

Итальянский аронник

Любит тень и влагу, растет коврами и вытесняет другие растения. К тому же токсичен для людей и животных. Если аронник укоренится, вывести его почти невозможно — он быстро восстанавливается даже после глубокого удаления.

Чем заменить: зубчатая кардимина — изящное и безопасное тенелюбивое растение.

Звезда Вифлеема

Один из самых агрессивных видов: образует плотные заросли, от которых почти невозможно избавиться. Ее луковицы быстро размножаются под землей, поэтому растение продолжает появляться даже после полного удаления надземной части.

Альтернатива: болотный калужник — компактный, неприхотливый и не распространяется агрессивно.

Бермудская кислица

Быстро разрастается подземными побегами и мелкими луковицами, захватывая большие площади. Из-за агрессивного распространения она легко вытесняет культурные растения и превращает грядки в сплошной ковер.

Чем заменить: кислица обыкновенная — выглядит похоже, но не вредит окружающей среде.

