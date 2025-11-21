Що не можна садити в саду - п’ять інвазивних цибулинних рослин

Ці рослини швидко захоплюють ділянку — не садіть їх у саду
Деякі цибулинні виглядають красиво, але поводяться агресивно — швидко розростаються, витісняють інші рослини й перетворюють ділянку на хащі. У 2025 році експерти назвали п’ять найнебезпечніших видів.
Новини.LIVE пояснює, яких цибулинних варто уникати та чим їх можна безпечно замінити.
Проліска сибірська
Квіти привабливі, але рослина розмножується стрімко — насінням та дрібними цибулинами. Вона швидко захоплює територію і витісняє інші види. Через глибоке укорінення вона здатна відновлюватися навіть після повного викопування.
Чим замінити: пушкінія або синя флокс — декоративні, але не агресивні.
Іспанський дзвіночок (гіацинтоідес)
Весняний багаторічник, який розповзається надзвичайно активно й пригнічує місцеву флору. Через швидке самосівання він за один сезон може зайняти кілька квадратних метрів і витіснити делікатні види.
Альтернатива: вірджинський дзвіночок, що цвіте ранньою весною й не шкодить екосистемі.
Італійський аронник
Любить тінь і вологу, росте килимами та витісняє інші рослини. До того ж токсичний для людей і тварин. Якщо аронник укоріниться, вивести його майже неможливо — він швидко відновлюється навіть після глибокого видалення.
Чим замінити: зубчаста кардиміна — витончена і безпечна тіньолюбна рослина.
Зірка Віфлеєму
Один із найагресивніших видів: утворює щільні зарості, з яких майже неможливо позбутися. Її цибулини швидко множаться під землею, тому рослина продовжує з’являтися навіть після повного видалення надземної частини.
Альтернатива: болотний калюжник — компактний, невибагливий і не поширюється агресивно.
Бермудська кислиця
Швидко розростається підземними пагонами і дрібними цибулинами, захоплюючи великі площі. Через агресивне поширення вона легко витісняє культурні рослини і перетворює грядки на суцільний килим.
Чим замінити: кислиця звичайна — виглядає схоже, але не шкодить довкіллю.
