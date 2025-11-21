Відео
Україна
Ці рослини швидко захоплюють ділянку — не садіть їх у саду

Ці рослини швидко захоплюють ділянку — не садіть їх у саду

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 07:32
Оновлено: 14:59
Що не можна садити в саду - п’ять інвазивних цибулинних рослин
Дзвіночки ростуть у саду. Фото: Freepik

Деякі цибулинні виглядають красиво, але поводяться агресивно — швидко розростаються, витісняють інші рослини й перетворюють ділянку на хащі. У 2025 році експерти назвали п’ять найнебезпечніших видів.

Новини.LIVE пояснює, яких цибулинних варто уникати та чим їх можна безпечно замінити.

Читайте також:

Проліска сибірська

Квіти привабливі, але рослина розмножується стрімко — насінням та дрібними цибулинами. Вона швидко захоплює територію і витісняє інші види. Через глибоке укорінення вона здатна відновлюватися навіть після повного викопування.
Чим замінити: пушкінія або синя флокс — декоративні, але не агресивні.

Іспанський дзвіночок (гіацинтоідес)

Весняний багаторічник, який розповзається надзвичайно активно й пригнічує місцеву флору. Через швидке самосівання він за один сезон може зайняти кілька квадратних метрів і витіснити делікатні види.
Альтернатива: вірджинський дзвіночок, що цвіте ранньою весною й не шкодить екосистемі.

Італійський аронник

Любить тінь і вологу, росте килимами та витісняє інші рослини. До того ж токсичний для людей і тварин. Якщо аронник укоріниться, вивести його майже неможливо — він швидко відновлюється навіть після глибокого видалення.
Чим замінити: зубчаста кардиміна — витончена і безпечна тіньолюбна рослина.

Зірка Віфлеєму

Один із найагресивніших видів: утворює щільні зарості, з яких майже неможливо позбутися. Її цибулини швидко множаться під землею, тому рослина продовжує з’являтися навіть після повного видалення надземної частини.
Альтернатива: болотний калюжник — компактний, невибагливий і не поширюється агресивно.

Бермудська кислиця

Швидко розростається підземними пагонами і дрібними цибулинами, захоплюючи великі площі. Через агресивне поширення вона легко витісняє культурні рослини і перетворює грядки на суцільний килим.
Чим замінити: кислиця звичайна — виглядає схоже, але не шкодить довкіллю.

Ми пояснювали те, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник.

Також розповідали про те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Раніше повідомлялося про те, яке добриво вносити у ґрунт, щоб наступного сезону врожай картоплі вразив.

рослини поради город сад будинок
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
