Видео

Эти подкормки уничтожают озимые овощи — ошибка дачников

Эти подкормки уничтожают озимые овощи — ошибка дачников

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 11:10
обновлено: 07:48
Какие подкормки уничтожают урожай озимых овощей - чего нельзя делать
Человек подкармливает растения на огороде. Фото: Pinterest

Озимые овощи нуждаются в бережном уходе, и любая неправильная подкормка может уничтожить урожай. Опытные огородники рассказали, какие удобрения категорически нельзя использовать осенью.

Новини.LIVE объясняет, какие подкормки опасны для озимых культур и чем их можно заменить.

Почему важно правильно подкармливать озимые

Озимые культуры — морковь, свекла, репа, редька или сельдерей — нуждаются в мягком и сбалансированном питании. В этот период растения еще не пошли в активный рост, поэтому агрессивные удобрения могут повредить семенам и корням. Малейшее превышение дозировки или неправильный состав приводит к гниению, вымерзанию и полной потере урожая.

Удобрения, которые уничтожают озимые корнеплоды

  1. Азотные комплексы.
    Мочевина, карбамид, свежий навоз и куриный помет стимулируют рост зеленой массы, что перед морозами губительно для урожая. Молодые ростки просто вымерзнут.
  2. Удобрения с хлором.
    Калий хлористый и похожие средства ухудшают вкус и сладость корнеплодов. Свекла становится волокнистой и невкусной. Используйте сульфат калия или монофосфат калия.
  3. Недозрелый компост.
    Сырой компост провоцирует грибковые инфекции, гнили и резкое падение урожайности. Для осеннего внесения подходит лишь полностью перепревший.
  4. Свежий перегной.
    Он активирует процессы брожения в почве и может "сжечь" молодые семена. Лучше внести его весной или за год до посева.

Что можно использовать

  • Древесная зола — источник калия, фосфора и микроэлементов, который раскисляет почву.
  • Суперфосфат и сульфат калия — внесите сухими на 5-6 см ниже семян, в сухую, не слишком влажную почву.

Такие добавки укрепят растения и обеспечат сладкий, здоровый урожай.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
