Какие подкормки уничтожают урожай озимых овощей - чего нельзя делать

Озимые овощи нуждаются в бережном уходе, и любая неправильная подкормка может уничтожить урожай. Опытные огородники рассказали, какие удобрения категорически нельзя использовать осенью.

Новини.LIVE объясняет, какие подкормки опасны для озимых культур и чем их можно заменить.

Почему важно правильно подкармливать озимые

Озимые культуры — морковь, свекла, репа, редька или сельдерей — нуждаются в мягком и сбалансированном питании. В этот период растения еще не пошли в активный рост, поэтому агрессивные удобрения могут повредить семенам и корням. Малейшее превышение дозировки или неправильный состав приводит к гниению, вымерзанию и полной потере урожая.

Удобрения, которые уничтожают озимые корнеплоды

Азотные комплексы.

Мочевина, карбамид, свежий навоз и куриный помет стимулируют рост зеленой массы, что перед морозами губительно для урожая. Молодые ростки просто вымерзнут. Удобрения с хлором.

Калий хлористый и похожие средства ухудшают вкус и сладость корнеплодов. Свекла становится волокнистой и невкусной. Используйте сульфат калия или монофосфат калия. Недозрелый компост.

Сырой компост провоцирует грибковые инфекции, гнили и резкое падение урожайности. Для осеннего внесения подходит лишь полностью перепревший. Свежий перегной.

Он активирует процессы брожения в почве и может "сжечь" молодые семена. Лучше внести его весной или за год до посева.

Что можно использовать

Древесная зола — источник калия, фосфора и микроэлементов, который раскисляет почву.

Суперфосфат и сульфат калия — внесите сухими на 5-6 см ниже семян, в сухую, не слишком влажную почву.

Такие добавки укрепят растения и обеспечат сладкий, здоровый урожай.

