Які підживлення знищують врожай озимих овочів - чого не можна робити

Людина підгодовує рослини на городі. Фото: Pinterest

Озимі овочі потребують дбайливого догляду, і будь-яке неправильне підживлення може знищити врожай. Досвідчені городники розповіли, які добрива категорично не можна використовувати восени.

Новини.LIVE пояснює, які підживлення небезпечні для озимих культур і чим їх можна замінити.

Чому важливо правильно підживлювати озимі

Озимі культури — морква, буряк, ріпа, редька чи селера — потребують м’якого й збалансованого живлення. У цей період рослини ще не пішли в активний ріст, тож агресивні добрива можуть зашкодити насінню та кореням. Найменше перевищення дозування або неправильний склад призводить до гниття, вимерзання й повної втрати врожаю.

Добрива, які знищують озимі коренеплоди

Азотні комплекси.

Сечовина, карбамід, свіжий гній і курячий послід стимулюють ріст зеленої маси, що перед морозами згубно для врожаю. Молоді паростки просто вимерзнуть. Добрива з хлором.

Калій хлористий та схожі засоби погіршують смак і солодкість коренеплодів. Буряк стає волокнистим і несмачним. Використовуйте сульфат калію або монофосфат калію. Недозрілий компост.

Сирий компост провокує грибкові інфекції, гнилі й різке падіння врожайності. Для осіннього внесення підходить лише повністю перепрілий. Свіжий перегній.

Він активує процеси бродіння в ґрунті й може "спалити" молоде насіння. Краще внести його навесні або за рік до посіву.

Що можна використовувати

Деревна зола — джерело калію, фосфору й мікроелементів, яке розкислює ґрунт.

Суперфосфат і сульфат калію — внесіть сухими на 5-6 см нижче насіння, у сухий, не надто вологий ґрунт.

Такі добавки зміцнять рослини й забезпечать солодкий, здоровий урожай.

