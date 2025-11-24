Відео
Відео

Дім та город Ці підживлення знищують озимі овочі — помилка дачників

Ці підживлення знищують озимі овочі — помилка дачників

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 11:10
Оновлено: 07:48
Які підживлення знищують врожай озимих овочів - чого не можна робити
Людина підгодовує рослини на городі. Фото: Pinterest

Озимі овочі потребують дбайливого догляду, і будь-яке неправильне підживлення може знищити врожай. Досвідчені городники розповіли, які добрива категорично не можна використовувати восени.

Новини.LIVE пояснює, які підживлення небезпечні для озимих культур і чим їх можна замінити.

Читайте також:

Чому важливо правильно підживлювати озимі

Озимі культури — морква, буряк, ріпа, редька чи селера — потребують м’якого й збалансованого живлення. У цей період рослини ще не пішли в активний ріст, тож агресивні добрива можуть зашкодити насінню та кореням. Найменше перевищення дозування або неправильний склад призводить до гниття, вимерзання й повної втрати врожаю.

Добрива, які знищують озимі коренеплоди

  1. Азотні комплекси.
    Сечовина, карбамід, свіжий гній і курячий послід стимулюють ріст зеленої маси, що перед морозами згубно для врожаю. Молоді паростки просто вимерзнуть.
  2. Добрива з хлором.
    Калій хлористий та схожі засоби погіршують смак і солодкість коренеплодів. Буряк стає волокнистим і несмачним. Використовуйте сульфат калію або монофосфат калію.
  3. Недозрілий компост.
    Сирий компост провокує грибкові інфекції, гнилі й різке падіння врожайності. Для осіннього внесення підходить лише повністю перепрілий.
  4. Свіжий перегній.
    Він активує процеси бродіння в ґрунті й може "спалити" молоде насіння. Краще внести його навесні або за рік до посіву.

Що можна використовувати

  • Деревна зола — джерело калію, фосфору й мікроелементів, яке розкислює ґрунт.
  • Суперфосфат і сульфат калію — внесіть сухими на 5-6 см нижче насіння, у сухий, не надто вологий ґрунт.

Такі добавки зміцнять рослини й забезпечать солодкий, здоровий урожай.

Ми вже писали про те, чому не варто використовувати тирсу для мульчування.

Раніше повідомлялося про те, як утеплити дерево й уберегти його від морозів.

Також ми пояснювали те, коли й чим вкривати полуницю восени.

врожай овочі поради город сад підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
