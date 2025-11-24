Які підживлення знищують врожай озимих овочів - чого не можна робити

Ці підживлення знищують озимі овочі — помилка дачників
Озимі овочі потребують дбайливого догляду, і будь-яке неправильне підживлення може знищити врожай. Досвідчені городники розповіли, які добрива категорично не можна використовувати восени.
Новини.LIVE пояснює, які підживлення небезпечні для озимих культур і чим їх можна замінити.
Чому важливо правильно підживлювати озимі
Озимі культури — морква, буряк, ріпа, редька чи селера — потребують м’якого й збалансованого живлення. У цей період рослини ще не пішли в активний ріст, тож агресивні добрива можуть зашкодити насінню та кореням. Найменше перевищення дозування або неправильний склад призводить до гниття, вимерзання й повної втрати врожаю.
Добрива, які знищують озимі коренеплоди
- Азотні комплекси.
Сечовина, карбамід, свіжий гній і курячий послід стимулюють ріст зеленої маси, що перед морозами згубно для врожаю. Молоді паростки просто вимерзнуть.
- Добрива з хлором.
Калій хлористий та схожі засоби погіршують смак і солодкість коренеплодів. Буряк стає волокнистим і несмачним. Використовуйте сульфат калію або монофосфат калію.
- Недозрілий компост.
Сирий компост провокує грибкові інфекції, гнилі й різке падіння врожайності. Для осіннього внесення підходить лише повністю перепрілий.
- Свіжий перегній.
Він активує процеси бродіння в ґрунті й може "спалити" молоде насіння. Краще внести його навесні або за рік до посіву.
Що можна використовувати
- Деревна зола — джерело калію, фосфору й мікроелементів, яке розкислює ґрунт.
- Суперфосфат і сульфат калію — внесіть сухими на 5-6 см нижче насіння, у сухий, не надто вологий ґрунт.
Такі добавки зміцнять рослини й забезпечать солодкий, здоровий урожай.
