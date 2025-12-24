Какие дрова не стоит сжигать в камине - опасности хвойной древесины и лучшие альтернативы

Дрова горят в камине. Фото: Freepik

Дрова для камина влияют не только на тепло, но и на безопасность и состояние дымохода. Некоторые породы загрязняют систему в несколько раз быстрее и дают мало пользы при обогреве.

Новини.LIVE рассказывает, какую древесину лучше избегать и что выбирать для эффективного и безопасного отопления.

Почему хвойные дрова — плохой выбор

Хвойная древесина содержит много смолы, которая при горении образует обильный дым и сажу. Это быстро забивает дымоход, затемняет стекло камина и снижает его эффективность. Кроме того, смола выделяет вредные соединения, которые попадают в воздух в помещении.

Такие дрова сгорают очень быстро, производя меньше тепла — это значит, что обогревать придется чаще, расходуя больше топлива.

Когда хвойные дрова можно использовать

Если другого топлива нет, хвойные дрова должны быть полностью сухими, а заслонку камина следует держать открытой. Усиленная подача воздуха уменьшает образование сажи и повышает температуру горения, хотя качество по-прежнему остается низким.

Какие дрова дают больше всего тепла

Для камина лучше всего подходят твердые породы:

дуб,

бук,

граб,

береза.

Они горят медленно, выделяют больше тепла, создают минимум дыма и не засоряют дымоход. Хотя они дороже, но значительно эффективнее и экономнее в перспективе.

