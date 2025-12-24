Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Эти дрова портят камин — что лучше никогда не сжигать

Эти дрова портят камин — что лучше никогда не сжигать

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:00
Какие дрова не стоит сжигать в камине - опасности хвойной древесины и лучшие альтернативы
Дрова горят в камине. Фото: Freepik

Дрова для камина влияют не только на тепло, но и на безопасность и состояние дымохода. Некоторые породы загрязняют систему в несколько раз быстрее и дают мало пользы при обогреве.

Новини.LIVE рассказывает, какую древесину лучше избегать и что выбирать для эффективного и безопасного отопления.

Реклама
Читайте также:

Почему хвойные дрова — плохой выбор

Хвойная древесина содержит много смолы, которая при горении образует обильный дым и сажу. Это быстро забивает дымоход, затемняет стекло камина и снижает его эффективность. Кроме того, смола выделяет вредные соединения, которые попадают в воздух в помещении.

Такие дрова сгорают очень быстро, производя меньше тепла — это значит, что обогревать придется чаще, расходуя больше топлива.

Когда хвойные дрова можно использовать

Если другого топлива нет, хвойные дрова должны быть полностью сухими, а заслонку камина следует держать открытой. Усиленная подача воздуха уменьшает образование сажи и повышает температуру горения, хотя качество по-прежнему остается низким.

Какие дрова дают больше всего тепла

Для камина лучше всего подходят твердые породы:

  • дуб,
  • бук,
  • граб,
  • береза.

Они горят медленно, выделяют больше тепла, создают минимум дыма и не засоряют дымоход. Хотя они дороже, но значительно эффективнее и экономнее в перспективе.

Мы уже писали о том, какие культуры стоит сеять в конце года.

Ранее сообщалось о том, где ставить монстеру и как ухаживать за ней в зимнее время.

Также мы объясняли то, когда можно пересаживать цветы в декабре и когда этого делать не стоит.

советы дом эффективные способы дрова печь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации