Ці дрова псують камін — що краще ніколи не спалювати

Ці дрова псують камін — що краще ніколи не спалювати

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 17:00
Які дрова не варто спалювати в каміні - небезпеки хвойної деревини та кращі альтернативи
Дрова горять у каміні. Фото: Freepik

Дрова для каміна впливають не лише на тепло, а й на безпеку та стан димоходу. Деякі породи забруднюють систему у кілька разів швидше та дають мало користі під час обігріву.

Новини.LIVE розповідає, яку деревину краще уникати та що обирати для ефективного й безпечного опалення.

Чому хвойні дрова — поганий вибір

Хвойна деревина містить багато смоли, яка під час горіння утворює рясний дим і сажу. Це швидко забиває димохід, затемнює скло каміна та знижує його ефективність. Крім того, смола виділяє шкідливі сполуки, які потрапляють у повітря в приміщенні.

Такі дрова згорають дуже швидко, виробляючи менше тепла — це означає, що обігрівати доведеться частіше, витрачаючи більше пального.

Коли хвойні дрова можна використовувати

Якщо іншого палива немає, хвойні дрова повинні бути повністю сухими, а заслінку каміна слід тримати відкритою. Посилена подача повітря зменшує утворення сажі й підвищує температуру горіння, хоча якість і далі залишається низькою.

Які дрова дають найбільше тепла

Для каміна найкраще підходять тверді породи:

  • дуб,
  • бук,
  • граб,
  • береза.

Вони горять повільно, виділяють більше тепла, створюють мінімум диму та не засмічують димохід. Хоч вони дорожчі, але значно ефективніші й економніші у перспективі.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
