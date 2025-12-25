Какие деревья обрезать зимой - полный список культур и правила зимней обрезки

Человек обрезает дерево в саду. Фото: Freepik

Зимняя обрезка деревьев с января по март помогает повысить урожайность и оздоровить сад. Важно учитывать температуру, состояние растений и сроки для каждой культуры.

Новини.LIVE рассказывает, какие деревья стоит обрезать зимой и когда это делать правильно.

Какие деревья можно обрезать зимой: полный перечень

Зимняя обрезка с конца января до марта — лучшее время для формирования кроны и стимулирования активного плодоношения. Главное правило: температура не ниже -5°C и никаких резких перепадов.

Что можно обрезать в январе-феврале

Груша, яблоня, вишня, слива — обрезают в первую очередь.

В конце февраля: абрикос, черешня, персик, айва.

Малина также хорошо переносит зимнюю обрезку.

Как правильно проводить зимнюю обрезку

удалить молодую поросль возле ствола;

обрезать сухие, больные и поврежденные вредителями ветки;

убрать ветви, растущие внутрь кроны;

проредить побеги, которые перекрещиваются;

укоротить однолетние ветви на треть.

Используйте острый продезинфицированный инструмент, чтобы не повредить растение.

Можно ли обрезать виноград зимой

Виноград обрезают только при плюсовой температуре — при морозах лоза становится хрупкой и может полностью высохнуть. В январе-феврале процедуру не рекомендуют проводить.

