Какие деревья обрезать зимой - полный список культур и правила зимней обрезки

Эти деревья нужно обрезать зимой — список для обильного урожая
Зимняя обрезка деревьев с января по март помогает повысить урожайность и оздоровить сад. Важно учитывать температуру, состояние растений и сроки для каждой культуры.
Новини.LIVE рассказывает, какие деревья стоит обрезать зимой и когда это делать правильно.
Какие деревья можно обрезать зимой: полный перечень
Зимняя обрезка с конца января до марта — лучшее время для формирования кроны и стимулирования активного плодоношения. Главное правило: температура не ниже -5°C и никаких резких перепадов.
Что можно обрезать в январе-феврале
- Груша, яблоня, вишня, слива — обрезают в первую очередь.
- В конце февраля: абрикос, черешня, персик, айва.
- Малина также хорошо переносит зимнюю обрезку.
Как правильно проводить зимнюю обрезку
- удалить молодую поросль возле ствола;
- обрезать сухие, больные и поврежденные вредителями ветки;
- убрать ветви, растущие внутрь кроны;
- проредить побеги, которые перекрещиваются;
- укоротить однолетние ветви на треть.
Используйте острый продезинфицированный инструмент, чтобы не повредить растение.
Можно ли обрезать виноград зимой
Виноград обрезают только при плюсовой температуре — при морозах лоза становится хрупкой и может полностью высохнуть. В январе-феврале процедуру не рекомендуют проводить.
