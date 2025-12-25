Які дерева обрізати взимку - повний список культур і правила зимової обрізки

Людина обрізає дерево в саду. Фото: Freepik

Зимова обрізка дерев із січня по березень допомагає підвищити врожайність і оздоровити сад. Важливо враховувати температуру, стан рослин і строки для кожної культури.

Новини.LIVE розповідає, які дерева варто обрізати взимку та коли це робити правильно.

Які дерева можна обрізати взимку: повний перелік

Зимова обрізка з кінця січня до березня — найкращий час для формування крони та стимулювання активного плодоношення. Головне правило: температура не нижче -5°C і жодних різких перепадів.

Що можна обрізати в січні–лютому

Груша, яблуня, вишня, слива — обрізають у першу чергу.

Наприкінці лютого: абрикос, черешня, персик, айва.

Малина також добре переносить зимову обрізку.

Як правильно проводити зимову обрізку

видалити молоду поросль біля стовбура;

обрізати сухі, хворі та пошкоджені шкідниками гілки;

прибрати гілки, що ростуть усередину крони;

прорідити пагони, які перехрещуються;

вкоротити однорічні гілки на третину.

Використовуйте гострий продезінфікований інструмент, щоб не пошкодити рослину.

Чи можна обрізати виноград взимку

Виноград обрізають тільки за плюсової температури — при морозах лоза стає крихкою й може повністю висохнути. У січні-лютому процедуру не рекомендують проводити.

