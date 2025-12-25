Відео
Ці дерева потрібно обрізати взимку — список для рясного врожаю

Ці дерева потрібно обрізати взимку — список для рясного врожаю

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 23:45
Які дерева обрізати взимку - повний список культур і правила зимової обрізки
Людина обрізає дерево в саду. Фото: Freepik

Зимова обрізка дерев із січня по березень допомагає підвищити врожайність і оздоровити сад. Важливо враховувати температуру, стан рослин і строки для кожної культури.

Новини.LIVE розповідає, які дерева варто обрізати взимку та коли це робити правильно.

Які дерева можна обрізати взимку: повний перелік

Зимова обрізка з кінця січня до березня — найкращий час для формування крони та стимулювання активного плодоношення. Головне правило: температура не нижче -5°C і жодних різких перепадів.

Що можна обрізати в січні–лютому

  • Груша, яблуня, вишня, слива — обрізають у першу чергу.
  • Наприкінці лютого: абрикос, черешня, персик, айва.
  • Малина також добре переносить зимову обрізку.

Як правильно проводити зимову обрізку

  • видалити молоду поросль біля стовбура;
  • обрізати сухі, хворі та пошкоджені шкідниками гілки;
  • прибрати гілки, що ростуть усередину крони;
  • прорідити пагони, які перехрещуються;
  • вкоротити однорічні гілки на третину.

Використовуйте гострий продезінфікований інструмент, щоб не пошкодити рослину.

Чи можна обрізати виноград взимку

Виноград обрізають тільки за плюсової температури — при морозах лоза стає крихкою й може повністю висохнути. У січні-лютому процедуру не рекомендують проводити.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
