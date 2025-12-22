Что делать, чтобы елка дольше стояла и не осыпалась - секретный лайфхак

Женщина украшает елку. Фото: Freepik

Живая елка быстро усыхает и осыпается, но простой домашний раствор способен продлить ее свежесть вдвое. Все, что вам понадобится — два ингредиента из кухни и минимальный уход.

Новини.LIVE делится простым способом, который поможет сохранить свежесть елки и продлить ее жизнь как минимум вдвое.

Как продлить свежесть елки

Живая елка требует не только правильной установки, но и регулярной "подпитки". Садоводы напоминают: хвоя дольше держится, если вода в подставке не просто чистая, а с добавлением полезных компонентов.

Главный секрет: раствор из двух ингредиентов

Чтобы елка дольше оставалась зеленой и ароматной, в воду добавляют поваренную соль и сахар. Рецепт раствора:

1 литр теплой воды

2 ст. л. сахара

2 ст. л. соли

Полить елку сразу после приготовления раствора.

Усилитель эффекта

Некоторые используют раствор с добавлением 1 таблетки аспирина. В этом случае берут:

2 ч. л. сахара

2 ч. л. соли

Аспирин сдерживает развитие бактерий, которые ускоряют гниение ствола.

Важные правила ухода

Менять воду ежедневно или через день.

Дерево может впитывать до 1 литра воды в сутки.

Держать елку подальше от батарей и прямых лучей.

Перед установкой обновить срез — так дерево будет лучше впитывать влагу.

