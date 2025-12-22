Що робити, щоб ялинка довше стояла і не обсипалася - секретний лайфхак

Жінка прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Жива ялинка швидко всихає та обсипається, але простий домашній розчин здатен продовжити її свіжість удвічі. Усе, що вам знадобиться — два інгредієнти з кухні та мінімальний догляд.

Новини.LIVE ділиться простим способом, який допоможе зберегти свіжість ялинки та продовжити її життя щонайменше вдвічі.

Як подовжити свіжість ялинки

Жива ялинка потребує не лише правильної установки, а й регулярного "підживлення". Садівники нагадують: хвоя довше тримається, якщо вода в підставці не просто чиста, а з додаванням корисних компонентів.

Головний секрет: розчин із двох інгредієнтів

Щоб ялинка довше залишалася зеленою та ароматною, у воду додають кухонну сіль і цукор. Рецепт розчину:

1 літр теплої води

2 ст. л. цукру

2 ст. л. солі

Полити ялинку одразу після приготування розчину.

Підсилювач ефекту

Деякі використовують розчин із додаванням 1 таблетки аспірину. У цьому разі беруть:

2 ч. л. цукру

2 ч. л. солі

Аспірин стримує розвиток бактерій, які прискорюють гниття стовбура.

Важливі правила догляду

Міняти воду щодня або через день.

Дерево може вбирати до 1 літра води на добу.

Тримати ялинку подалі від батарей та прямих променів.

Перед установкою оновити зріз — так дерево краще вбиратиме вологу.

