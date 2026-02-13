Видео
Главная Дом и огород Электроодеяло может быть опасным — как пользоваться правильно

Электроодеяло может быть опасным — как пользоваться правильно

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 09:58
Можно ли спать с электроодеялом всю ночь - риски и правила безопасного использования
Девушка спит под одеялом. Фото: Pexels

Электроодеяло быстро согревает, но длительное использование может быть опасным: перегрев, поврежденная проводка и старые модели значительно повышают риски. Эксперты объяснили, как пользоваться им правильно.

Новини.LIVE рассказывает, можно ли спать с включенным электроодеялом всю ночь и какие правила безопасности нужно знать каждому.

Читайте также:

Почему нежелательно спать с включенным электроодеялом

Специалисты не советуют оставлять электроодеяло включенным на всю ночь, ведь даже современные модели не гарантируют полной безопасности. Поврежденный провод, перегиб, слабый контакт или сильный локальный нагрев во время сна могут создать условия для воспламенения. Особенно рискованны старые одеяла, которым более 10 лет.

Самая безопасная схема использования

Оптимальный вариант — включить электроодеяло для прогревания кровати перед сном, а перед тем, как лечь, выключить его. Ткань сохраняет тепло еще долго, а риски уменьшаются почти до нуля. Одеяло нужно держать разложенным, не накрывать другими одеялами и не сворачивать во время работы.

Что нужно проверить перед включением

  • Провода — нет ли трещин, заломов, потемнений.
  • Само одеяло — нет ли дыр, потертостей, поджогов.
  • Штекер — он должен плотно сидеть в розетке.
  • Подключение — только напрямую в стену, без удлинителей и тройников.

Правила безопасности, которые нельзя игнорировать

  • Выбирайте модели с автоматическим выключением и сертификацией UL/ETL.
  • Заменяйте электроодеяло каждые 5 лет, даже если оно выглядит целым.
  • Держите подальше от домашних животных — они могут повредить проводку.
  • Не используйте его с матрасами memory foam — они накапливают тепло.
  • Придерживайтесь инструкций по стирке, чтобы не повредить внутренние провода.

Мы уже писали о том, как быстро и правильно защитить саженцы от морозов с помощью обычного картона.

Ранее объясняли то, почему нельзя косить газон в феврале и когда безопасно проводить первую весеннюю стрижку.

Подробнее рассказывали о том, где держать спатифиллум, чтобы обеспечить ему длительное и регулярное цветение в течение года.

сон советы опасность дом эффективные способы одеяло
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
