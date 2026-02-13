Чи можна спати з електроковдрою всю ніч - ризики та правила безпечного використання

Дівчина спить під ковдрою. Фото: Pexels

Електроковдра швидко зігріває, але тривале використання може бути небезпечним: перегрів, пошкоджена проводка та старі моделі значно підвищують ризики. Експерти пояснили, як користуватися нею правильно.

Новини.LIVE розповідає, чи можна спати з увімкненою електроковдрою всю ніч і які правила безпеки потрібно знати кожному.

Реклама

Читайте також:

Чому небажано спати з увімкненою електроковдрою

Фахівці не радять залишати електроковдру ввімкненою на всю ніч, адже навіть сучасні моделі не гарантують повної безпеки. Пошкоджений дріт, перегин, слабкий контакт або сильне локальне нагрівання під час сну можуть створити умови для займання. Особливо ризиковані старі ковдри, яким понад 10 років.

Найбезпечніша схема використання

Оптимальний варіант — увімкнути електроковдру для прогрівання ліжка перед сном, а перед тим, як лягти, вимкнути її. Тканина зберігає тепло ще довго, а ризики зменшуються майже до нуля. Ковдру потрібно тримати розкладеною, не накривати іншими ковдрами та не згортати під час роботи.

Що треба перевірити перед увімкненням

Дроти — чи немає тріщин, заломів, потемнінь.

Саму ковдру — чи немає дірок, потертостей, підпалів.

Штекер — він має щільно сидіти в розетці.

Підключення — тільки напряму в стіну, без подовжувачів і трійників.

Правила безпеки, які не можна ігнорувати

Обирайте моделі з автоматичним вимкненням та сертифікацією UL/ETL.

Замінюйте електроковдру кожні 5 років, навіть якщо вона виглядає цілою.

Тримайте подалі від домашніх тварин — вони можуть пошкодити проводку.

Не використовуйте її з матрацами memory foam — вони накопичують тепло.

Дотримуйтеся інструкцій із прання, щоб не пошкодити внутрішні дроти.

Ми вже писали про те, як швидко й правильно захистити саджанці від морозів за допомогою звичайного картону.

Раніше пояснювали те, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.

Детальніше розповідали про те, де тримати спатифілум, щоб забезпечити йому тривале та регулярне цвітіння протягом року.