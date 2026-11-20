Мужчина разжигает печь. Фото: stock.adobe.com

Печь разожжена, дрова потрескивают, а в доме все равно прохладно? Причина часто кроется в древесине, которую вы используете. Одни поленья быстро превращаются в пепел, другие сильно дымят и оставляют опасный налет в дымоходе. Из-за неудачного выбора можно не только потратить больше денег, но и повысить риск пожара.

Поэтому Новини.LIVE собрал для вас полезные советы о том, какие дрова лучше не использовать для длительного обогрева дома зимой.

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Какими дровами не стоит топить печь

Не каждая древесина, которая хорошо разгорается, способна долго сохранять тепло. Особенно это касается легких и смолистых пород.

Шесть видов дров, которые имеют существенные недостатки:

Сосна

Содержит много смол и быстро сгорает. При неправильном горении способствует образованию отложений в дымоходе. Также может разбрасывать горячие искры.

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Ель

Легко воспламеняется, но не обеспечивает длительного тепла. Смолистая древесина требует правильного сжигания и регулярной очистки дымового канала.

Туя

Как и другие хвойные породы, содержит смолистые вещества. Из-за невысокой плотности и быстрого сгорания не лучшим образом подходит для основного отопления.

Тополь

Один из наименее выгодных вариантов. Древесина легкая, быстро прогорает, а для поддержания тепла приходится постоянно подбрасывать новые поленья.

Ива

Свежесрубленная древесина содержит много влаги, поэтому требует тщательной просушки. Но даже сухие ивовые дрова уступают более плотным породам по продолжительности горения.

Липа

Хорошо разгорается, однако быстро расходуется. Для длительного зимнего обогрева это не слишком экономичный выбор.

В то же время сухие хвойные дрова не являются категорически запрещенными. Их можно использовать в соответствующих печах. Особенно важно не допускать тления и накопления сажи.

Мужчина топит печь. Фото: stock.adobe.com

Какие дрова наиболее опасны для печи

Есть одна ошибка, которая способна испортить даже качественное топливо, — использование сырой древесины. Часть энергии тратится на испарение воды, температура горения снижается, а дыма становится больше. В дымоходе скапливаются сажа и креозот — горючие отложения, которые могут воспламениться. Поэтому влажность дров должна быть ниже 20%.

Также категорически нельзя сжигать окрашенные доски, ДСП, фанеру, лакированную мебель и пропитанную химикатами древесину. При горении они могут выделять токсичные вещества.

Какие дрова лучше выбрать для отопления зимой

Если вы хотите, чтобы печь дольше сохраняла тепло, обратите внимание на дуб, граб, бук или ясень. Это плотные породы, которые при надлежащей сушке обеспечивают более длительное горение и устойчивый жар.

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